剩台灣與俄羅斯公證採雙軌？朝野質疑為何不能一元化

目前僅俄羅斯與我國採法院公證人、民間公證人雙軌制，司法院今到立法院司法及法制委員會報告「公證法部分條文修正草案」，朝野立委認為時空環境已經不同，是否還需法院、民間公證人雙軌，值得思考。司法院祕書長林輝煌認為法院公證人仍有保留必要性，若有天民眾覺得不需要法院公證人了，屆時才會「收起來」。

今天包括羅致政、葉毓蘭、邱顯智等立委都認為雙軌制施行至今超過20年，民間公證人已廣為人民接受，應該改一元化。不過出身福建金門的立委陳玉珍則認為應該「因地制宜」，否則像是金門的民間公證人「只有1個，還不是每天來」，她也質疑若只剩1位，費用要如何收取，影響很大。

立委陳以信則詢問林輝煌法院公證人和民間公證人究竟是競爭關係還是監督關係？否則會有球員兼裁判之虞。陳希望能慢慢換軌，減少法院公證人人數，設退場機制，但也同意特定法院的需求。陳希望司法院提供數據，讓大家檢視那些區域可以慢慢收掉法院公證人業務。

林輝煌表示，法院公證人和民間公證人「共同服務」，不能形容是競爭關係，因為法院沒必要搶民間公證人的業務，有些民眾覺得到法院「值得信賴」才到法院來。林說，法院公證人的案件數已逐年下降。

林指出，澎湖、連江地院至今尚無民間公證人提供辦理公認證服務，新竹、南投、宜蘭地院及金門地院雖設有民間公證人，但2018年至2020年法院公證人辦理公認證總件數仍大於民間公證人辦理的總件數，同時期法院公證人辦理公認證總件數約占全部公證人辦理件數19%。

立委劉建國今透過視訊質詢，他質疑我國只剩澎湖和連江沒有民間公證人，但「為何要跟俄羅斯一樣？」覺得對連江、澎湖而言，不也是很大的諷刺？且朝單軌將遙遙無期。