懷孕遭毆早產、內褲塗鴉羞辱 她忍40年痛苦婚姻終解脫

台中一對夫妻結婚近40年，妻子控訴老公賭博不顧家計，自己曾一周兼3分工養大小孩，連懷孕都遭痛毆導致早產，且先生懷疑她出軌，長期言語恐嚇還在她內褲上亂寫「勾引男人穿的」，種種羞辱實在忍無可忍，先生對此否認但沒出庭，法院認為雙方已無維持婚姻可能判准離婚，可上訴。

妻子主張，和先生結婚近40年，但老公婚後不務正業，長期在外賭博到天亮才回家，導致家中生計陷入危機，自己只能四處工作賺錢養3名小孩，當時兒子才國中下課還要陪她一起到夜市擺攤。

妻子控訴，懷孕期間快要臨盆時，因為又發現先生跑去賭博，對方惱羞成怒動手打她還撕破衣服，導致羊水破裂，所幸小孩保住沒流產，但卻造成再胎中營養不良，出生體重僅2600公克；且先生疑神疑鬼常羞辱她紅杏出牆、時常言語恐嚇。

妻子還說，先生終日無所事事，她常常一周兼職3分工作回家，卻遭老公強迫性行為，還拿她內衣褲吊掛並寫上「這些性感內衣褲是外面勾引男人時穿的」，種種行為令她備感羞辱，忍耐至今實在身心俱疲向法院訴請離婚。

人夫經法院通知沒有到場辯論，僅有先前答辯稱不同意離婚，表示妻子主張他賭博、抽菸都是20年前的事，也否認有施暴，反控老公拿東西打他。

兩人的小孩出庭證稱，當時母親曾做家庭代工、到夜市擺攤，自己國中也能去幫忙擺到晚上12點，家計有百分之八十都是媽媽負擔，爸爸因懷疑媽媽出軌，還會在月曆上寫「不要臉」、「勾男人天理不容」等語羞辱。

法院認為，人夫染有賭博惡習，導致妻子長年支撐家計，夫妻感情已經蕩然無存，目前也已經分居無良性溝通，判准2人離婚。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康