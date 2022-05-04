快訊

中重症+77創新高 指揮中心證實20多歲女病歿為網路所傳個案

今增本土2萬8420例、新北破萬 添5死亡個案

美國最高法院洩密案：推翻墮胎權引爆司法危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷孕遭毆早產、內褲塗鴉羞辱 她忍40年痛苦婚姻終解脫

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中一對夫妻結婚近40年，妻子控訴老公賭博不顧家計，自己曾一周兼3分工養大小孩，連懷孕都遭痛毆導致早產，且先生懷疑她出軌，長期言語恐嚇還在她內褲上亂寫「勾引男人穿的」，種種羞辱實在忍無可忍，先生對此否認但沒出庭，法院認為雙方已無維持婚姻可能判准離婚，可上訴。

妻子主張，和先生結婚近40年，但老公婚後不務正業，長期在外賭博到天亮才回家，導致家中生計陷入危機，自己只能四處工作賺錢養3名小孩，當時兒子才國中下課還要陪她一起到夜市擺攤。

妻子控訴，懷孕期間快要臨盆時，因為又發現先生跑去賭博，對方惱羞成怒動手打她還撕破衣服，導致羊水破裂，所幸小孩保住沒流產，但卻造成再胎中營養不良，出生體重僅2600公克；且先生疑神疑鬼常羞辱她紅杏出牆、時常言語恐嚇。

妻子還說，先生終日無所事事，她常常一周兼職3分工作回家，卻遭老公強迫性行為，還拿她內衣褲吊掛並寫上「這些性感內衣褲是外面勾引男人時穿的」，種種行為令她備感羞辱，忍耐至今實在身心俱疲向法院訴請離婚。

人夫經法院通知沒有到場辯論，僅有先前答辯稱不同意離婚，表示妻子主張他賭博、抽菸都是20年前的事，也否認有施暴，反控老公拿東西打他。

兩人的小孩出庭證稱，當時母親曾做家庭代工、到夜市擺攤，自己國中也能去幫忙擺到晚上12點，家計有百分之八十都是媽媽負擔，爸爸因懷疑媽媽出軌，還會在月曆上寫「不要臉」、「勾男人天理不容」等語羞辱。

法院認為，人夫染有賭博惡習，導致妻子長年支撐家計，夫妻感情已經蕩然無存，目前也已經分居無良性溝通，判准2人離婚。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

妻子控訴懷孕遭老公痛毆，對方還在她內褲亂寫字羞辱，法院判准離婚。示意圖／ingimage
妻子控訴懷孕遭老公痛毆，對方還在她內褲亂寫字羞辱，法院判准離婚。示意圖／ingimage

賭博 離婚 結婚

延伸閱讀

當男人懷孕時　《檜山健太郎懷孕了》帶來的性別換位思考

週刊爆阿諾贍養費喬不攏　律師揭離婚殘忍內幕

人夫地下室激戰小孩英文家教 遭監視器拍下判賠30萬

懷孕移工保障不足遭糾正 勞動部加強宣導滾動修正

相關新聞

為已故大阪處長罵謝長廷「厚臉皮」 羅智強獲判免賠

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠4年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強批駐日代表謝長廷「鱷魚的眼淚」，獲判免賠確定；...

新光壽險員賣「付100萬賺20萬」保單涉詐 40萬交保

新光人壽沈姓壽險員與高姓阿姨以「類吸金」手法賣終身壽險，宣稱繳費六年加計紅利回本，保單效期猶在，賣出上億業績；檢調約談2...

酒駕撞死人父找大學子頂罪 辯沒肇逃 賠500萬仍判關3年

屏東呂姓男子才因酒駕被屏東地檢署處分緩起訴，卻又醉後上路，撞死鄭姓機車騎士，他擔心入監找來就讀大學的兒子頂替，只是路口監...

剩台灣與俄羅斯公證採雙軌？朝野質疑為何不能一元化

目前僅俄羅斯與我國採法院公證人、民間公證人雙軌制，司法院今到立法院司法及法制委員會報告「公證法部分條文修正草案」，朝野立...

懷孕遭毆早產、內褲塗鴉羞辱 她忍40年痛苦婚姻終解脫

台中一對夫妻結婚近40年，妻子控訴老公賭博不顧家計，自己曾一周兼3分工養大小孩，連懷孕都遭痛毆導致早產，且先生懷疑她出軌...

有話好好講...怒男罵警髒話三次 一次被罰1萬3000多元

59歲李姓男子去年11月凌晨因細故與民眾在新竹市東區文昌街與武昌街路口發生爭執，兩名員警獲報趕至現場處理，不料李盛怒下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。