喝兩瓶啤酒僥倖騎車上路 高雄男酒測值超標還想拒測

高雄市一名郭姓男子晚間到友人家中打麻將聊天，席間喝了兩瓶啤酒回家時僥倖騎機車上路，行經茄萣區仁愛路進學路口因機車沒裝後照鏡被巡邏員警攔查，警方一接近郭男就聞到酒味，實施酒測值超過法定標準，依涉違反公共危險罪送辦並依酒駕開單吊扣牌照，郭男去年也曾因酒駕遭逮，恐將被公開姓名、照片。

據了解，郭男（38歲）本月1日晚間到友人住家打麻將，聚會過程中喝了兩瓶啤酒，心存僥倖覺得兩瓶啤酒應不會超標就騎機車上路，郭男行經茄萣區仁愛路與進學路口時，巡邏員警剛好經過，見郭男機車未依規定裝後照鏡，後車燈也沒亮，上前關心攔查，可郭男身上傳出淡淡酒味，員警立即實施酒測，酒測值達每公升0.27毫克明顯超標。

郭男酒測後見酒測值超標，一度表示要拒測，還拒絕簽收罰單，但監測儀器有公信力，警方依涉道路交通管理處罰條例酒駕製單開罰、吊扣牌照2年，另依公共危險罪嫌送辦，警方調查後發現，郭男曾在去年8月也因酒駕遭送辦，未來可能將被公路主管機關公開姓名、照片及違法事實。

湖內警分局提醒，酒後駕車害人害己，飲酒切勿過量，酒駕新制已於今年3月31日生效，對「酒駕再犯」的認定，由原先的「五年內」修正為「十年內」，酒駕累犯及拒測累犯更會被公路主管機關公布姓名、照片與違法事實。

另酒測值若高於每公升0.25毫克（含本數），將處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金的刑責。建議民眾與友人應酬飲酒，返家務必搭乘計程車或請親友接送，以維護行車安全。