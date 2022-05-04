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舒壓館暗藏春色 小姐怪喬裝員警「要舒服又要抓人」

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園某舒壓生活館前年7月暗藏春色被警查獲，櫃檯王姓男子被依妨害風化送辦，但他矢口否認，辯稱不知按摩小姐私下做性交易，但因為小姐證詞前後不一，說法未被採信，今天被桃園地院依圖利容留性交罪判刑3月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，王男前年7月引領喬裝員警進入館內需要遙控器才能打開的小門進入包廂，由王姓女子提供按摩服務，但王女按了大概10到15分鐘，就叫喬裝員警從趴臥改為仰躺及要求脫掉內褲，並替員警戴上保險套，正準備提供口交性服務時被當場逮著。

案發後，王男矢口否認，堅稱自己只是櫃檯人員，負責引導客人進包廂和收錢，不知道館內有提供性服務；王女警詢時則稱是喬裝員警叫她去拿保險套，也有替員警口交，前後大約5分鐘，對方才表明身份，當時有怨對方「為何你要舒服又要抓人」。但是，王女在檢方偵訊時改口稱未幫員警口交，「保險套拿出來就被抓」，由於說詞反覆，被認定是在袒護王男。

法院調查王女與員警對話錄音，發現王女在按摩過程提及「知不知道這間店在做什麼」、「今天要做半套嗎」、「全套不會很貴」等語，認定提供性服務並非其個人行為。另外，舒壓館在此次警方查獲前一個月也曾涉妨害風化被移送，倘若王男真不知情，理應積極巡查包廂監督防範，但未見他有盡力防止舉措。

法院指出，該舒壓館收費是六四分帳，收費1000元，小姐拿600元、店家得400元，王男可因小姐提供性服務直接或間接獲利，足認犯圖利容留性交罪，因此審酌其犯罪情節及犯後態度等情量刑。

王女警詢時稱有幫喬裝員警口交，後來對方才表明身份，有抱怨「為何你要舒服又要抓人」，但因為說詞反覆，未被採信。示意圖／Ingimage
王女警詢時稱有幫喬裝員警口交，後來對方才表明身份，有抱怨「為何你要舒服又要抓人」，但因為說詞反覆，未被採信。示意圖／Ingimage
王女警詢時稱有幫喬裝員警口交，後來對方才表明身份，有抱怨「為何你要舒服又要抓人」，但因為說詞反覆，未被採信。示意圖／Ingimage
王女警詢時稱有幫喬裝員警口交，後來對方才表明身份，有抱怨「為何你要舒服又要抓人」，但因為說詞反覆，未被採信。示意圖／Ingimage

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