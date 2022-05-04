反對捷運萬大線轉彎 土城自救會新北地檢署拉布條陳情

反對捷運萬大路線轉彎，破壞土城區金城公園及土城國小，土城國小自救會及台灣樹黨今天前往新北地檢署拉布條陳情，並按鈴對雙市捷運局及新北市城鄉局、環保局提告。

萬大線於2008年通過環評，第二期從機廠延伸到迴龍，正在細部設計階段，但北捷提出路段變更環差，預擬更改車站及軌道路線、月台長度等，其中LG11站移到金城路與和平路口附近的路外基地，鄰近金城公園與土城國小，長期引發地方團體不滿。

環保署今年3月進行環差初審第五次會議，有多個土城在地團體到環保署大門抗議，批評LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，不僅移植上百棵老樹，捷運噪音也影響國小學童，捷運第一排住家更只離軌道列車6公尺，嚴重破壞生活、自然、社會環境，要求退回環差、維持金城公園及師生受教環境。