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反對捷運萬大線轉彎 土城自救會新北地檢署拉布條陳情
反對捷運萬大路線轉彎，破壞土城區金城公園及土城國小，土城國小自救會及台灣樹黨今天前往新北地檢署拉布條陳情，並按鈴對雙市捷運局及新北市城鄉局、環保局提告。
萬大線於2008年通過環評，第二期從機廠延伸到迴龍，正在細部設計階段，但北捷提出路段變更環差，預擬更改車站及軌道路線、月台長度等，其中LG11站移到金城路與和平路口附近的路外基地，鄰近金城公園與土城國小，長期引發地方團體不滿。
環保署今年3月進行環差初審第五次會議，有多個土城在地團體到環保署大門抗議，批評LG11站預計彎進土城國小旁的金城公園，不僅移植上百棵老樹，捷運噪音也影響國小學童，捷運第一排住家更只離軌道列車6公尺，嚴重破壞生活、自然、社會環境，要求退回環差、維持金城公園及師生受教環境。
今天上午10時，土城國小自救會、台灣樹黨主席潘翰疆、樹黨副秘書長李春祥、土城魯姓居民等10人，前往新北地檢署前拉布條陳情，反對捷運萬大路線轉彎，破壞土城區金城公園及土城國小。土城警方先後舉牌兩次警告後，陳情民眾表達訴求後，按鈴對雙市捷運局及新北市城鄉局、環保局提告。
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