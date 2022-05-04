男發高燒做心臟手術受傷 控醫師疏失求償158萬遭駁

台中市陳姓男子在5年前因發高燒到中國醫藥大學附設醫院治療，發現有心包膜積液，經家屬簽署手術同意書後，由陳姓醫師手術，但陳指控手術後造成心臟受損導致住院48天，還經另名醫師修補手術才撿回一命，向陳姓醫師求償158萬餘元，一審根據醫審會鑑定，判醫師免賠，陳上訴二審，仍維持一審認定，駁回陳訴請。

判決指出，陳姓男子在2017年9月15日因高燒、心跳過快、呼吸喘促，前往中國醫藥大學附設醫院就診，發現是心包膜積液，經陳父簽署受術同意書後，在同日由陳姓醫師進行引流手術，手術時鋼針刺入左心室心肌，造成心臟受損，之後再由林姓醫師做心包膜開窗手術、心臟修補手術，才撿救一命。

陳男認為陳姓醫師在手術後，應該懷疑有心臟穿刺的問題，近一步檢查確認心臟有無穿刺傷，卻未即時安排電腦斷層（CT）掃瞄檢查，導致心臟穿刺達兩天，引發肺積水，直至同年9月17日傍晚才做心臟斷層掃描，確認有心臟損傷，造成他住院48天，有醫療疏失，求償醫療費用11.4萬元、薪資損失18.9萬元、看護費用27.6萬元、精神撫慰金100萬元，總計158萬餘元。

陳姓醫師抗辯，根據彰化基督教醫院、醫審會鑑定報告認定，引流手術過程有穿刺心臟風險，手術前已告知風險，徵得同意才手術，雖然手術造成心臟損傷，但手術並沒有違反醫療常規，且已符合醫療上必要的注意義務，不具可歸責性，而術後也持續觀察患者，當日也安排胸部Ｘ光檢查，都符合醫療上必要的注意義務，且未逾越合理臨床專業裁量，患者術後病況與各項損害，與心臟穿刺傷間，不具因果關係。

一審認定，根據診療紀錄、醫審會鑑定報告等證據，認定陳姓醫師已盡其注意義務，醫療處置無過失，且手術發生穿刺心臟，屬於醫療中不確定性的風險，術後也對患者做胸部Ｘ光、心臟超音波、胸部電腦斷層掃描等檢查，醫療處置無違反醫療常規，認定陳姓醫師已善盡注意義務，判免賠。