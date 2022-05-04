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為已故大阪處長罵謝長廷「厚臉皮」 羅智強獲判免賠

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠4年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強批駐日代表謝長廷「鱷魚的眼淚」，獲判免賠確定；謝長廷針對羅在臉書發文批評他「厚臉皮」等，另行提告求償80萬元，台北地方法院今判羅智強勝訴、免賠，可上訴。

羅2019年8月22日於臉書貼文，「民進黨為謝長廷護航『駐日代表管不到大阪辦事處』、「謝長廷也把所有的責任推給大阪處」、「全天下有這麼厚臉皮，這麼沒有擔當的駐日代表嗎？」等語。

謝長廷認為，羅的臉書發文把他講過「大阪處有錯，大阪處要道歉嘛」的假設語氣，變造成肯定語氣，造成社會大眾誤解他卸責導致部屬自殺的印象，貶低他的社會評價，侵害名譽權，提告要求賠償80萬元。

羅智強反駁，臉書貼文沒有變造謝長廷的語氣，也不失原意，且文章是他依新聞報導揭露的事實，而做出的主管意見，並非事實陳述，他是對政府、執政黨、身為駐日代表的謝長廷，基於善意的批判言論，而非為了詆毀謝長廷而發表。

羅認為，蘇啟誠輕生一事與公共利益相關，是可受公評的事項，謝長廷歷任政府要職，現任駐日代表，應接受大眾檢視、批評，與民主機制的制衡，尊重他合理批評的言論自由。

法院認為，羅智強貼文沒有故意扭曲或變造謝長廷的言論，且貼文也有引用媒體報導，觀諸貼文內容有一定脈絡可循，無法認定羅是惡評論；另外，當時各大媒體、社會輿論不斷討論關西機場事件、蘇啟誠輕生案，政府須探究發生原因和始末，此二事件不僅涉及我國外交層面問題，更需判斷政治、行政責任歸屬，屬於可受公評之事。

法院指出，根據監察院調查報告認定謝長廷身為駐日代表，對大阪代表處有指揮監督的權限，而羅智強臉書貼文評斷謝長廷對關西機場事件有脫免責任疑慮，屬於適當評論範疇。

又謝長廷長期活躍政壇，是海內外知名政治人物，且目前身為駐日代表，對於羅的言論應有所容忍，認為謝長廷主張羅智強言論侵害名譽權無理由，判謝長廷敗訴，羅智強免賠。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

羅智強。圖／聯合報系資料照片
羅智強。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片
駐日代表謝長廷。圖／聯合報系資料照片

謝長廷 羅智強 關西機場 蘇啟誠

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