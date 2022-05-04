這女法官都判通姦甭賠 司法院不管 葉毓蘭斥怪異到這樣

林姓女子控丈夫外遇王姓女子，提告要求王女賠償100萬元，台北地方法院法官吳佳樺在判決中罕見畫底線標示重點，指出憲法優先保障性自主決定權，婚姻幸福圓滿並非法律保障的利益，判林女敗訴；這是吳佳樺第二件相似判決。立法委員葉毓蘭今質詢司法院秘書長林輝煌「有辦法不要讓她脫軌演出嗎？」林答「再研究研究可以嗎」。

林輝煌今到立法院司法及法制委員會備詢，葉毓蘭質問「通姦免賠，真的是這樣嗎？」

吳佳樺是大法官吳陳鐶的女兒，她去年11月30日審理另案侵害配偶權案件時，已依大法官釋字791號解釋，認為憲法不再強調保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人性自主決定權」，不應承認配偶一方受另一方獨占的「配偶權」概念，判元配敗訴，輿論掀瀾；而吳陳鐶在釋字第791號解釋中，也是唯一提出不同意見書的大法官，認為通姦罪合憲。

吳佳樺在第二案中，認為依照釋字791號解釋，我國憲法已不再強調婚姻與家庭制度保障，變成重視婚姻中獨立個體的性自主決定權，配偶不因婚姻關係而有支配對方意志、性親密關係自主的權利。

葉毓蘭說，吳佳樺特立獨行，漠視元配的傷害，司法院說吳佳樺是「少數見解」「尊重法官」，她認為從過往司法實務民事賠償的見解，認為破壞婚姻可用均分對方財產的方式來處理。葉毓蘭諷刺說，吳佳樺去年第一次的判決出爐，「看起來很有道理」，但這是在保護被害人還是加害人？民眾以後該透過法律保護自己的權益嗎？

面對葉毓蘭的犀利提問，林輝煌低調說「不方便表示意見」。