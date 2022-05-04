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這女法官都判通姦甭賠 司法院不管 葉毓蘭斥怪異到這樣

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

林姓女子控丈夫外遇王姓女子，提告要求王女賠償100萬元，台北地方法院法官吳佳樺在判決中罕見畫底線標示重點，指出憲法優先保障性自主決定權，婚姻幸福圓滿並非法律保障的利益，判林女敗訴；這是吳佳樺第二件相似判決。立法委員葉毓蘭今質詢司法院秘書長林輝煌「有辦法不要讓她脫軌演出嗎？」林答「再研究研究可以嗎」。

林輝煌今到立法院司法及法制委員會備詢，葉毓蘭質問「通姦免賠，真的是這樣嗎？」

吳佳樺是大法官吳陳鐶的女兒，她去年11月30日審理另案侵害配偶權案件時，已依大法官釋字791號解釋，認為憲法不再強調保障婚姻制度，轉為重視配偶「個人性自主決定權」，不應承認配偶一方受另一方獨占的「配偶權」概念，判元配敗訴，輿論掀瀾；而吳陳鐶在釋字第791號解釋中，也是唯一提出不同意見書的大法官，認為通姦罪合憲。

吳佳樺在第二案中，認為依照釋字791號解釋，我國憲法已不再強調婚姻與家庭制度保障，變成重視婚姻中獨立個體的性自主決定權，配偶不因婚姻關係而有支配對方意志、性親密關係自主的權利。

葉毓蘭說，吳佳樺特立獨行，漠視元配的傷害，司法院說吳佳樺是「少數見解」「尊重法官」，她認為從過往司法實務民事賠償的見解，認為破壞婚姻可用均分對方財產的方式來處理。葉毓蘭諷刺說，吳佳樺去年第一次的判決出爐，「看起來很有道理」，但這是在保護被害人還是加害人？民眾以後該透過法律保護自己的權益嗎？

面對葉毓蘭的犀利提問，林輝煌低調說「不方便表示意見」。

葉毓蘭再批，吳佳樺「非常積極的判決」，但司法經常遭人詬病，人民沒辦法相信司法，有些律師說遇到吳佳樺審理就撤告「律師不跟她玩了」，這樣的司法能贏回人民的信任嗎？不符合人民法情感的判決，司法院「只能尊重」怎麼改善？葉毓蘭指吳佳樺「怪異到這個樣子」，司法院卻沒有辦法要求她不要脫稿演出，林囁嚅「再研究研究可以嗎？」

立法委員葉毓蘭質疑台北地方法院法官吳佳樺對通姦求償的判決讓人民沒辦法相信司法，司法院卻束手無策。圖／取自國會頻道
立法委員葉毓蘭質疑台北地方法院法官吳佳樺對通姦求償的判決讓人民沒辦法相信司法，司法院卻束手無策。圖／取自國會頻道

司法院 葉毓蘭 婚姻

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