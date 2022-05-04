快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男患病有攻擊行為 法院：恐危害治安命強制治療1年

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子罹患思覺失調症曾亂按鄰居民電鈴、踢踹門攻擊，住戶不堪其擾，這次偷1瓶酒被送辦，法院見他無法應訊不斷喃喃自語、動作怪異，送精神鑑定後依刑法第19條判他無罪；法院也指出，林過去6度竊盜缺乏病識感、治療無起色，又恐致生公共危險，命他施以監護1年，可上訴。

檢警調查，林男去年3月11日跑到超商內偷了1瓶價值170元的竹葉青酒，沒結帳就直接打開喝了2口，還若無其事放回貨架，店員察覺異狀調閱監視器報警，林也被依竊盜罪嫌送辦、聲請簡易判決處刑。

法院發現，林男2016年10月起就罹患思覺失調症，有怪異行為、混亂言談及持續妄想等，長期在醫院門診與居家治療接受抗精神藥物，但又因藥物順從性不佳、治療效果差，仍領有中度身心障礙手冊。

且林當天被逮後，經警方詢問他均保持沈默，或是喃喃自語、答非所問；法院訊問時，林則不斷重複「他是在跟我玩」、「不要抓我去坐牢」，又會以點頭、搖頭甚至雙手比出「YA」手勢，客觀上足認精神狀態、行為舉止與常人不同。

法院再囑託醫院做精神鑑定，林男則不停走動、膜拜牆壁、隔空抓東西，無法和外界有真實互動，整體狀態混亂有明顯精神症狀干擾，鑑定認為他偷酒時應屬無責任能力之人，法院也認定林受精神疾病影響，欠缺辨識、控制能力，依刑法第19條規定判他無罪。

法院也查出，林男因病曾長期按鄰居門鈴、發出騷擾人怪聲、敲門或踢門等攻擊他人行為，警方長期接獲通知，但林的輔佐人平時外出工作、阿嬤也無法盯著他服藥，鑑定也認為他再犯可能性高，對公共安全有造成危害可能，建議接受更密集醫療介入。

法院審酌，林過去曾6度竊盜，分別由法院送精神鑑定後判緩刑，或檢察官職權不起訴，可見他手斷類似又缺乏病識感，近年治療均未見起色，家人照護能力也有限，也恐有致生公共安全秩序危險，因此命他令入相當處所施以監護1年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

竊盜 思覺失調症

延伸閱讀

健保增思覺失調症訪視服務 受惠患者1.9萬人即起上路

楊實秋19歲兒「與未成年女友性交」還錄影 賠18萬判緩刑

健保增列思覺失調症出院後訪視 1.9萬人受惠

男子覬覦她家玫瑰 安南警1小時查獲「採花賊」

相關新聞

為已故大阪處長罵謝長廷「厚臉皮」 羅智強獲判免賠

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠4年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強批駐日代表謝長廷「鱷魚的眼淚」，獲判免賠確定；...

男發高燒做心臟手術受傷 控醫師疏失求償158萬遭駁

台中市陳姓男子在5年前因發高燒到中國醫藥大學附設醫院治療，發現有心包膜積液，經家屬簽署手術同意書後，由陳姓醫師手術，但陳...

這女法官都判通姦甭賠 司法院不管 葉毓蘭斥怪異到這樣

林姓女子控丈夫外遇王姓女子，提告要求王女賠償100萬元，台北地方法院法官吳佳樺在判決中罕見畫底線標示重點，指出憲法優先保...

男患病有攻擊行為 法院：恐危害治安命強制治療1年

台中林姓男子罹患思覺失調症曾亂按鄰居民電鈴、踢踹門攻擊，住戶不堪其擾，這次偷1瓶酒被送辦，法院見他無法應訊不斷喃喃自語、...

立委要捨棄法院公證人制度？ 司法院：現實城鄉差距大

司法院今到立法院司法及法制委員會報告「公證法部分條文修正草案」，朝野立委認為時空環境已經不同，是否還需法院、民間公證人雙...

被警局當負面教材 警求償判5萬

新北市板橋警分局員警潘惠宗執行勤務時重壓民眾八分鐘挨告，被法院依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，判刑六月；警方事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。