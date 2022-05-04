男患病有攻擊行為 法院：恐危害治安命強制治療1年

台中林姓男子罹患思覺失調症曾亂按鄰居民電鈴、踢踹門攻擊，住戶不堪其擾，這次偷1瓶酒被送辦，法院見他無法應訊不斷喃喃自語、動作怪異，送精神鑑定後依刑法第19條判他無罪；法院也指出，林過去6度竊盜缺乏病識感、治療無起色，又恐致生公共危險，命他施以監護1年，可上訴。

檢警調查，林男去年3月11日跑到超商內偷了1瓶價值170元的竹葉青酒，沒結帳就直接打開喝了2口，還若無其事放回貨架，店員察覺異狀調閱監視器報警，林也被依竊盜罪嫌送辦、聲請簡易判決處刑。

法院發現，林男2016年10月起就罹患思覺失調症，有怪異行為、混亂言談及持續妄想等，長期在醫院門診與居家治療接受抗精神藥物，但又因藥物順從性不佳、治療效果差，仍領有中度身心障礙手冊。

且林當天被逮後，經警方詢問他均保持沈默，或是喃喃自語、答非所問；法院訊問時，林則不斷重複「他是在跟我玩」、「不要抓我去坐牢」，又會以點頭、搖頭甚至雙手比出「YA」手勢，客觀上足認精神狀態、行為舉止與常人不同。

法院再囑託醫院做精神鑑定，林男則不停走動、膜拜牆壁、隔空抓東西，無法和外界有真實互動，整體狀態混亂有明顯精神症狀干擾，鑑定認為他偷酒時應屬無責任能力之人，法院也認定林受精神疾病影響，欠缺辨識、控制能力，依刑法第19條規定判他無罪。

法院也查出，林男因病曾長期按鄰居門鈴、發出騷擾人怪聲、敲門或踢門等攻擊他人行為，警方長期接獲通知，但林的輔佐人平時外出工作、阿嬤也無法盯著他服藥，鑑定也認為他再犯可能性高，對公共安全有造成危害可能，建議接受更密集醫療介入。