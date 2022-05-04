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立委要捨棄法院公證人制度？ 司法院：現實城鄉差距大

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

司法院今到立法院司法及法制委員會報告「公證法部分條文修正草案」，朝野立委認為時空環境已經不同，是否還需法院、民間公證人雙軌，值得思考。司法院祕書長林輝煌則認為法院公證人仍有保留必要性。

林輝煌表示，1999年公證法修正時，引進民間公證人制度，賦予民眾選擇其他公證制度的機會。至今，澎湖、福建連江地院尚無民間公證人提供辦理公認證服務。

又新竹、南投、宜蘭地院及福建金門地院雖設有民間公證人，但2018年至2020年法院公證人辦理公認證總件數仍大於民間公證人辦理的總件數，同時期法院公證人辦理公認證總件數約占全部公證人辦理件數2成。

林說，民眾仍有使用法院公證制度的需要，如果法院不再提供公認證服務，顯然是剝奪人民關於公證制度的選擇權，為保障民眾自由選擇公證制度的權利，達成推廣公證制度、促進預防紛爭目標，有維持現行雙軌制必要。

要採行單軌制，宜等民眾已無使用法院公證制度意願、民間公證人分布能全面滿足民眾辦理公證事務需求、合理規劃法院公證人退場機制後，再審慎評估。

林輝煌表示，德國法與法國法差異很大，我國參採德國法制，由公證人負親自執行職務義務，除禁止兼職外，並限制聯合執業。管制措施是鑑於公證制度「預防性司法」定位和公證人職務的「高權性」，並確保公證人妥適履行司法任務所必要的「獨立性」而設。

若不管制公證人執行業務，允許民間公證人自行約定公證費用、跨業執業聯合、不限制執行職務區域，林輝煌認為在獲利最大化的考量下，難以確保一般民眾都能接受高品質的公證給付，進而削弱強制特定法律行為應經公證及使公證人獨占公證業務的理由，動搖「預防性司法」根基。

立法委員羅致政表示，民間公證人公證數、尤其在都會區不斷上升，目前是否還要法院、民間公證人雙軌存在，值得深思；司法院應該辯護為何還需存在法院公證人？立委葉毓蘭也表示，雙軌制施行至今超過20年，民間公證人有140餘人，法院為50人左右，民間公證人已廣為人民接受，依現況來看，若有便利的民間公證人可以用，應該不會選「冷衙門」。葉毓蘭希望建立遺囑查詢平台，避免爭產風波。

立委邱顯智也希望採一元化制度，並認為法院公證人除有競爭關係，還是監督的角色，司法院辯護二元並存的理由薄弱，且主要民主國家都已揚棄二元制的思考。此外，公證人職業團體的紀律也應強化，希望懲戒委員會能更平等，妥適劃定界線。

司法院祕書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告「公證法部分條文修正草案」。圖／取自國會頻道
司法院祕書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告「公證法部分條文修正草案」。圖／取自國會頻道

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