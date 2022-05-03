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花4千元就能當車主 執行署桃園分署轎車法拍創今年新低
法務部行政執行署桃園分署今舉行聯合拍賣會，其中一輛1998年出廠的黑色本田轎車儘管車齡老舊，仍有民眾感興趣，而且只花了4000元就標到，創今年拍賣車輛最低價。
桃園分署指出，該輛本田轎車因車主積欠3000多元停車費未繳，今年3月在八德一處路邊停車格拖回，經檢查，車輛已有零件毀損，無法行駛，只能當零件車，拆解堪用部分設備給需要維修的同型車款。該車雖然無法上路，但仍有民眾有興趣，共有2人參加競標，最後以4000元拍定。
桃園分署拍賣零件車並非頭一遭，過去最低價3000元拍定。分署表示，雖然拍賣金額不高，看似徒耗資源，但通常這些車輛都是從路邊停車格拖回，就公益層面來看，也是避免停車格遭長期霸佔，將停車格還給真正有需要的人。
今天的聯合拍賣會還有一輛VOLKSWAGEN轎車變賣，由於里程僅8公里，車況良好，民眾詢問情況踴躍，最後以70萬元賣出，至於不動產拍賣方面，楊梅區金山街某社區裝潢美宅以721萬餘元拍定，觀音區永吉街一處屋齡不到6年的建物也以383萬餘元拍定，拍賣會總金額1362餘元均挹注國庫。
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