行政執行署聯合拍賣 進帳7064萬元
行政執行署表示，各分署今天舉行拍賣會，總拍定金額達7064萬餘元。另指出，疫情上升，民眾可多利用通訊投標參與不動產拍賣，減少進入拍賣場所，避免染疫風險。
行政執行署發布新聞稿指出，這次不動產拍定金額總計新台幣6686萬485元，金額最高者為彰化分署拍賣位於彰化縣福興鄉中興段2筆農地，因土地面積廣達3655平方公尺，以3236萬6600元拍定，其次為台中市北區錦村段土地1筆以910萬元拍定。
新聞稿提到，這次動產拍定金額總計378萬7725元，包含小客車、手機配件、餐飲類商標權、原木傢俱、玉飾、花器飾品、金門高粱酒、股票等物品。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例逐日攀高，行政執行署表示，建議民眾可多利用通訊投標方式，參與不動產拍賣程序。
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