行政執行署聯合拍賣 進帳7064萬元

中央社 / 台北3日電

行政執行署表示，各分署今天舉行拍賣會，總拍定金額達7064萬餘元。另指出，疫情上升，民眾可多利用通訊投標參與不動產拍賣，減少進入拍賣場所，避免染疫風險。

行政執行署發布新聞稿指出，這次不動產拍定金額總計新台幣6686萬485元，金額最高者為彰化分署拍賣位於彰化縣福興鄉中興段2筆農地，因土地面積廣達3655平方公尺，以3236萬6600元拍定，其次為台中市北區錦村段土地1筆以910萬元拍定。

新聞稿提到，這次動產拍定金額總計378萬7725元，包含小客車、手機配件、餐飲類商標權、原木傢俱、玉飾、花器飾品、金門高粱酒、股票等物品。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例逐日攀高，行政執行署表示，建議民眾可多利用通訊投標方式，參與不動產拍賣程序。

疫情 拍賣會

延伸閱讀

台南法拍會入帳186萬元 2011年山葉機車1萬8千元拍定

前上校劉冠軍盜國安密帳 法院裁定1.9億不動產、犯罪所得沒收

泰籍移工未繳清拒絕酒測罰鍰 士林分署強制扣薪

男子欠繳600多筆稅費 執行署運用科技追繳不歇

相關新聞

花4千元就能當車主 執行署桃園分署轎車法拍創今年新低

法務部行政執行署桃園分署今舉行聯合拍賣會，其中一輛1998年出廠的黑色本田轎車儘管車齡老舊，仍有民眾感興趣，而且只花了4...

「情慾女作家」控男演員強吻要登報道歉 最高法院廢棄判決

資深演員班鐵翔曾演過電視劇「一把青」、電影「盲人律師」，他不滿「情慾女作家」香娜（本名徐尚懿）向周刊指控被他深夜強吻，提...

台南法拍會入帳186萬元 2011年山葉機車1萬8千元拍定

執行署台南分署配合法務部行政執行署聯合拍賣日，今天下午3點起，在台南分署二樓拍賣室登場，總計拍賣價金為186萬2400元...

推金字塔訴訟制度被立委轟靈骨塔 司法院：不致侵訴訟權

司法院推動「金字塔型訴訟制度」，朝野立委質疑內容欠缺配套、漏洞百出，更甚至曲解司改國是會議的成果報告，偷渡「許可上訴制」...

逃亡近兩天落網！酒駕犯躲友人家呼呼大睡 超瞎脫逃理由曝光

高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞遭逮，從高雄林園大寮分駐所逃逸，警方耗費近兩天追查，今天下午於小港區落網，問及脫逃動機...

女子駕車在路口超越停止線 員警盤查意外查獲酒駕

28歲洪姓女子今天清晨4點多駕車行經中華西路與民權路口，在停等紅燈時超越停等線，被巡邏員警發現攔下盤查，警員發現她身上有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。