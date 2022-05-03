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台南法拍會入帳186萬元 2011年山葉機車1萬8千元拍定

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

執行署台南分署配合法務部行政執行署聯合拍賣日，今天下午3點起，在台南分署二樓拍賣室登場，總計拍賣價金為186萬2400元。動產部分以2011年份山葉機車是拍賣最吸晴物件，最終由一位買家以1萬8000元將山葉機車騎回家。

這輛山葉車輛101CC，僅滯欠燃料費450元，由於欠稅費不多且年份較新，引起8組應買人激烈喊價，在此起後落的加價聲後，由男性買家以1萬8千元標下。

今天台南法拍會總計拍出土地2筆、建物1筆，另拍出3部汽車、1部機車、松鶴長春擺飾、牛皮長夾等，總計拍賣價金為186萬2400元。

聯合拍賣會拍賣最高價的標的物分別是位於安定區一棟未保存登記4層建物，不含基地，這次為第4次拍賣程序，合計面積為206坪，底價為109萬元，經行政執行官開標後以120萬元拍出。

由於下雨，拍賣場所改至拍賣室舉行，因空間有限，為兼顧防疫工作，實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許40位應買人登記領取號碼牌入場，今日法拍會共有39位應買人登記入場。

台南分署表示，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。

由於今天下午下雨，台南法拍會改在室內舉行。記者黃宣翰／翻攝
由於今天下午下雨，台南法拍會改在室內舉行。記者黃宣翰／翻攝
台南法拍會今天下午舉行，這輛2011年份山葉機車，今天由買家以1萬8000元購得。
台南法拍會今天下午舉行，這輛2011年份山葉機車，今天由買家以1萬8000元購得。

台南 法拍 拍賣會 法務部

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