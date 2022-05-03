推金字塔訴訟制度被立委轟靈骨塔 司法院：不致侵訴訟權

司法院推動「金字塔型訴訟制度」，朝野立委質疑內容欠缺配套、漏洞百出，更甚至曲解司改國是會議的成果報告，偷渡「許可上訴制」，讓法官可以決定要不要受理民眾的上訴案件。司法院表示，草案也參酌行政院意見，讓「原審判決有重大事實誤認，且足以影響裁判結果」的情形，也可以聲請許可第三審上訴，不致侵害人民訴訟權。

司法院表示，建立第三審為嚴格法律審的金字塔型訴訟結構，是司法改革會議的結論，司法院邀請審、檢、辯、學各界專家組成研修委員會，研擬刑事訴訟法修正草案，除了「以從事法之續造、確保裁判之一致性或其涉及之法律見解具有原則上重要性」的情形外，也參酌行政院的意見。

行政院主張「原審判決有重大事實誤認，且足以影響裁判結果」的情形，也可以聲請許可第三審上訴，司法院認為這樣既不致侵害人民訴訟權益，又可達成「第三審為嚴格法律審」的司改國是會議目標。