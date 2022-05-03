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逃亡近兩天落網！酒駕犯躲友人家呼呼大睡 超瞎脫逃理由曝光

聯合報 / 記者陳弘逸石秀華／高雄即時報導

高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞遭逮，從高雄林園大寮分駐所逃逸，警方耗費近兩天追查，今天下午於小港區落網，問及脫逃動機，何男竟供稱，「不忍母親在家孤獨寂寞，才會脫逃」；至於如何掙脫腳鐐，他僅表示，反覆用力撐、拽就鬆脫了。警詢後依公共危險罪，逃脫罪送辦。

何男5月1日晚上6時許54分許，騎乘機車在大寮區永芳路酒駕自撞，波及路旁兩部機車，當晚7時17分許，被帶返派出所做人別訊問，未接受夜間偵訊，考量疫情將人留置在人犯戒護區留置。

豈料，2日上午8時許，原定偵訊後移送地檢署，何男卻掙脫腳鐐，走分駐所大門，轉乘計程車到鳥松區找前女友求援，約在11時許騎乘機車離去，晚上8時許，到小港區楊姓友人家中投宿。

經警方追查，於今天下午3時許，掌握何男行蹤前往逮人。警方抵達時，由楊男母親前來應門，並指認何男正在二樓寢室呼呼大睡，為防他再度逃逸，動用6名員警，花了3分多鐘，才將人壓制逮捕。

事後追問脫逃動機，何男供稱「不忍母親在家孤獨寂寞，才興起脫逃念頭」；至於如何掙脫腳鐐，他僅說，趁員警不注意時，反覆用左腳嘗試用力又撐又拽，嘗試數十次，才順利掙脫，並無使用任何工具。

據了解，何男家住大寮區，與母親同住，本身無業，這次為第三次酒駕；至於確切掙脫腳鐐，以及確切脫逃原因，警方將進一步釐清，警方會依公共危險罪，逃脫罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞的遭逮，後逃脫，今天下午於小港區落網。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞的遭逮，後逃脫，今天下午於小港區落網。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞的遭逮，後逃脫，今天下午於小港區落網。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞的遭逮，後逃脫，今天下午於小港區落網。記者陳弘逸／翻攝
高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞的遭逮，後逃脫，今天下午於小港區落網，人已帶返分駐所。記者陳弘逸／攝影
高雄36歲何姓男子前天涉犯酒駕自撞的遭逮，後逃脫，今天下午於小港區落網，人已帶返分駐所。記者陳弘逸／攝影

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