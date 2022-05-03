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徐乃麟向大龍蝦總經理討90萬借款 勝訴確定
藝人徐乃麟2015年12月間借90萬元給大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞周轉，但蔡提供擔保的支票跳票，徐告蔡詐欺，但士林地檢署認為這是民事糾紛，處分蔡不起訴。徐提返還借款訴訟，新北地方法院判蔡應給付90萬元本息，蔡上訴，台灣高等法院今駁回確定。
徐乃麟日前跟好友聚餐，其中一人確診新冠肺炎，他急衝醫院接受PCR篩檢，4月23日確認染疫。
徐乃麟指出，2015年12月間因大龍蝦公司有資金運用需求，蔡曜丞便向他借了90萬元，並承諾1星期後、2016年1月8日還款，因大龍蝦負責人陳永清是他多年好友，在蔡願意提供擔保的情況下，便同意借款。
徐乃麟說，當時他商請經紀公司愛迪昇傳播將還沒撥付給他主持工作報酬中的90萬元匯給蔡，沒想到對方的支票卻跳票，且欠款一拖再拖，他才提告。
蔡曜丞辯稱徐乃麟是公司的無記名股東，當時陳永清表示與徐有債務關係，請他詢問徐能不能幫公司，徐答應幫忙向別人借90萬元，款項進來後他就交給大龍蝦公司的財務小姐。蔡說，陳永清承諾一星期後會將這筆錢補回去，但陳卻沒履行。
高院認為，蔡曜丞在刑案和本件審理中，都承認90萬是向徐乃麟借的，徐並要求他提出支票做擔保，陳永清在刑案中也表示未以自己或大龍蝦公司名義委託蔡向徐借貸，是蔡自行借款成功，一審判蔡敗訴並無違誤。高院認為蔡上訴無理，必須還錢。
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