確診激增醫檢PCR爆量 高檢署：醫療暴力重大者聲請羈押

新冠肺炎確診案例激增，醫療院所等候採檢PCR人滿為患，秩序混亂易引發糾紛；台灣高等檢察署印製檢察機關疫期業務彙編，要求全國地檢署於轄內醫療暴力案件，從嚴從速偵辦，遇犯罪情節重大者，則向法院聲請羈押。

因應疫情期間醫暴案件，台高檢建置「疫情期間查緝醫療暴力犯罪督導小組」、「疫情期間查緝醫療暴力聯繫平台」，要求檢察官於相關案件偵結時，依醫療法規定並參酌具體個案情節從重求刑，維護醫護人員執業安全。

台高檢指出，另為解決第一線外勤相驗人員染疫風險，前已制定「疑似嚴重特殊傳染性肺炎司法相驗案件因應流程」、「罹患（確診）嚴重特殊傳染性肺炎司法相驗案件因應流程」，以防杜交叉感染。

此外，為解決疫情期間民眾猝死、或浮屍、或死亡多日的行政相驗或司法相驗，則依法務部指示派員參與疫情指揮中心會議，建置檢、警、衛政聯繫平台，有效解決行政或司法相驗爭議，避免防疫缺漏。

高檢署並指出，如檢察官認有解剖鑑定必要時，應速由法醫研究所解剖鑑定，並依傳染病防治法規定，同意法醫研究所提供接種疫苗解剖報告給衛福部疾管署，以協助釐清死因。

關於疫情期間假訊息氾濫，依高檢署檢察業務彙編，台高檢也建置查緝督導小組、查緝聯繫平台等，從嚴從速查辦散播假訊息的刑事案件，防止假訊息擴散。