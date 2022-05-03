人妻告贏丈夫和小三討到錢 隔年翻舊帳換小三反擊勝出

沈姓女子發現先生在外偷吃，她拿錄到兩人偷情證據的行車記錄器，告贏先生和陳姓小三，法院判兩人要賠沈女42萬元，但陳女不滿沈女將影片寄給她男友，侵害她隱私和名譽權，向沈求償10萬元，法官審理後，認定沈女侵害陳女隱私，判賠2萬元。

判決指出，沈女2019年6月發現丈夫開車，載著陳女同遊日月潭開房，後來沈女用車時，發現車上遺留驗孕棒、女性球鞋還有旅館折價券等物品，懷疑丈夫出軌，查看行車記錄器，果真發現丈夫竟和其他女子在車上親熱。

但氣炸的沈女，卻不知道小三是誰，沒料沒多久，陳女不滿沈女丈夫太花心，不僅和她出軌，還另有其他對象，主動私訊沈女，坦承她就是車上的那名小三，還提供兩人親暱的對話紀錄當證據。

沈女蒐集好資料後，告丈夫和陳女侵害配偶權，法院審理時，陳女以12萬元和沈女和解，另向丈夫求償40萬元部分，法官審理後判沈女丈夫應賠30萬元。

原以為官司告一段落，沈女卻在隔年透過臉書找上陳女的男友，將陳女與丈夫在車上親熱的影片，傳給陳女男友觀賞，還稱「這三段影片是你女朋友跟我老公在車内偷情激戰、熱吻、撫摸的畫面，而且你女友超級主動熱情的說他很想要」、「看來你女朋友的私生活挺精彩豐富唷」、「你女友寫的情書」。