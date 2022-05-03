聽新聞
test
0:00 / 0:00
3任總統資料都有...17房仲裝「小白機」竊個資 認罪緩起訴1年
北部地區17名房仲向曾任房仲的男子溫俊偉灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，涉及個資保護法，新北地檢署考量17人均認罪、深表悔悟，均予以緩起訴1年處分，並各需向國庫繳納10萬元
溫俊偉自2019年底起開始以每次7千至5萬5千元不等酬勞，協助房仲業者灌錄「小白機」，連前總統陳水扁、馬英九與現任總統蔡英文等人資料皆在內，去年4月被檢警拘提，不法獲利65萬餘元，日前被依違反個資保護法起訴。
檢警調查，來自新北市、桃園市等北部的17名房仲，分別以1萬2千元至2萬元不等價格，請溫男灌錄「小白機」，以利蒐集民眾個資，方便聯繫有意願出售房屋的民眾、爭取代銷房屋。
偵查時，17名房仲均坦承犯行，檢方考量17人犯行不重，且犯後均坦承犯行、深表悔悟，依法予以緩起訴處分，但17人需各向國庫支付10萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言