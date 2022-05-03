3任總統資料都有...17房仲裝「小白機」竊個資 認罪緩起訴1年

北部地區17名房仲向曾任房仲的男子溫俊偉灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，涉及個資保護法，新北地檢署考量17人均認罪、深表悔悟，均予以緩起訴1年處分，並各需向國庫繳納10萬元

溫俊偉自2019年底起開始以每次7千至5萬5千元不等酬勞，協助房仲業者灌錄「小白機」，連前總統陳水扁、馬英九與現任總統蔡英文等人資料皆在內，去年4月被檢警拘提，不法獲利65萬餘元，日前被依違反個資保護法起訴。

檢警調查，來自新北市、桃園市等北部的17名房仲，分別以1萬2千元至2萬元不等價格，請溫男灌錄「小白機」，以利蒐集民眾個資，方便聯繫有意願出售房屋的民眾、爭取代銷房屋。