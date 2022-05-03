快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3任總統資料都有...17房仲裝「小白機」竊個資 認罪緩起訴1年

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

北部地區17名房仲向曾任房仲的男子溫俊偉灌錄含有1億8千萬筆資料、俗稱「小白機」的查詢系統「People」，涉及個資保護法，新北地檢署考量17人均認罪、深表悔悟，均予以緩起訴1年處分，並各需向國庫繳納10萬元

溫俊偉自2019年底起開始以每次7千至5萬5千元不等酬勞，協助房仲業者灌錄「小白機」，連前總統陳水扁馬英九與現任總統蔡英文等人資料皆在內，去年4月被檢警拘提，不法獲利65萬餘元，日前被依違反個資保護法起訴。

檢警調查，來自新北市、桃園市等北部的17名房仲，分別以1萬2千元至2萬元不等價格，請溫男灌錄「小白機」，以利蒐集民眾個資，方便聯繫有意願出售房屋的民眾、爭取代銷房屋。

偵查時，17名房仲均坦承犯行，檢方考量17人犯行不重，且犯後均坦承犯行、深表悔悟，依法予以緩起訴處分，但17人需各向國庫支付10萬元。

17名北部房仲以1萬2千元至2萬元不等價格，向曾任房仲的溫姓男子灌錄有大量台灣民眾個資的系統「小白機」，檢方考量17人認罪，予以緩起訴1年處分，並需各向國庫支付10萬元。圖為刑事警察局在溫男家中搜索。圖／報系資料照
17名北部房仲以1萬2千元至2萬元不等價格，向曾任房仲的溫姓男子灌錄有大量台灣民眾個資的系統「小白機」，檢方考量17人認罪，予以緩起訴1年處分，並需各向國庫支付10萬元。圖為刑事警察局在溫男家中搜索。圖／報系資料照

蔡英文 陳水扁 馬英九 個資 房仲

延伸閱讀

理大生認罪卻未能減刑 國安法衝擊普通法

房仲看後市 短空長多

4月這指標小跌3點 房仲解讀：房市短空長多

竹北媽媽94狂！在地房仲曝：熱愛買套房　只為孩子設籍使用

相關新聞

徐乃麟向大龍蝦總經理討90萬借款 勝訴確定

藝人徐乃麟2015年12月間借90萬元給大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞周轉，但蔡提供擔保的支票跳票，徐告蔡詐欺，但士林地檢署...

北市內湖里長涉虛報里辦公處租金 涉貪18萬遭起訴

台北市內湖區碧山里呂姓里長，明知「社區照顧關懷據點」場地，和「里民活動場所」相同，不得重複申請相關補助，涉嫌浮報里辦公處...

影／偷蒜賊宛如收貨員挨家收蒜 見警快跑1公里不支倒地

雲林縣姓男子日前開著廂型車，沿著四湖鄉及東勢鄉的村子一路探尋，只要發現住家有曬蒜頭，趁四下無人就將蒜頭偷走，像收貨員一般...

美輪明宏多紅？詐團「深信不疑」手機桌布全換 仍敵不過法網遭逮

日本近日有一則都市傳說，將歌手「美輪明宏」的照片換成手機桌布，就能帶來好運；這個傳說被當成新聞，台灣詐騙集團也深信不疑，...

跟蹤騷擾防制法6月上路 被害人得向法院聲請保護令

「跟蹤騷擾防制法」6月1日將上路，司法院表示，依跟騷法規定，跟蹤騷擾之人經警察機關核發書面告誡2年內，再對被害人有跟蹤騷...

女子駕車在路口超越停止線 員警盤查意外查獲酒駕

28歲洪姓女子今天清晨4點多駕車行經中華西路與民權路口，在停等紅燈時超越停等線，被巡邏員警發現攔下盤查，警員發現她身上有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。