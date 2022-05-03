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北市內湖里長涉虛報里辦公處租金 涉貪18萬遭起訴
台北市內湖區碧山里呂姓里長，明知「社區照顧關懷據點」場地，和「里民活動場所」相同，不得重複申請相關補助，涉嫌浮報里辦公處租金，詐得18萬元。全案曝光後，里長認罪並繳回18萬元，士林地檢依照「公務員利用職務上機會詐取財物」等罪嫌起訴。
43歲呂女是碧山里第12、13屆里長，任期從2014年至今年底，明知位在內湖路3段60巷的里民活動場所，和「社區照顧關懷據點」場地相同，已先領有民政局每月3萬元的租金補助，不得重複申請房屋租金補助。
起訴指出，呂姓里長為了取得關懷據點計畫「上限2萬元的房租補助」涉嫌利用職務上機會詐取財物、行使偽造文書、使公務員登載不實，從2018年底擅自將里民活動場所租賃契約房屋租金，從3萬元虛增至5萬元，高於市價，且沒有經過出租人同意或授權，盜蓋印章製作不實租賃契約。
里長涉嫌在2019年1月25日，持不實租賃契約書，申請當年3月至12月的每月2萬房屋補助，又涉擅自在收領人欄位盜蓋小姑（房屋登記所有人）的印章，製作不實出租人領據，再拿領據核銷當年4月至12月，共計9個月經費，詐得18萬元經費，並挪做私用。
呂姓里長坦承犯罪，其小姑證稱，這房子其實是婆婆決定如何使用，租金匯到她的帳戶後，由婆婆拿存摺印章領取，不知道房租調漲，也沒有簽下5萬元的租約；婆婆則稱未曾提高房屋租金。
檢廉清查碧山里里辦公處專戶，認定民政局、社會局在2019年至隔年7月底核撥補助款到專戶後，全數轉帳到里長名下個人帳戶；2019年11月1日，里長從專戶提領30萬，存入股票交割帳戶。檢方認定，里長涉犯貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」及使公務員登載不實等罪，依法起訴。里長已繳回全數犯罪所得18萬元，建請法院審酌里長任內諸多作為，一時失慮犯案，量處適當之刑。
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