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違停男嗆不懂法律 警噴辣椒水：不懂就不要做任何事

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

羅姓男子不服違規停車被拖吊，竟大鬧拖吊場，除了撕毀封條逕自上車要離去，還對員警嗆聲，稱自己不懂法律拒絕配合，結果被員警回堵一句「不懂法律那就不要做任何事」並噴辣椒水制伏，經桃園地院審理，今被依損壞公務員依法所施封印罪判刑4月，得易科罰金。

另外，羅男因爲被員警制服時脫口辱罵四字經穢語「你媽X八」，也被桃園地院依侮辱公務員罪判拘役50天，同樣得易科罰金。

判決指出，羅男去年6月違規停車被拖吊，竟和友人堵住拖吊場門口不讓拖吊車進入，然後趁亂撕毀封條上車，直到車子被拖進場內才被員警發現，衍生妨害公務相關案件。

事發後，羅男矢口否認犯行，辯稱自己是因為車上有貴重物品而情緒激動，不知道不能擅自撕毀封條，並指警察執法過當，不記得有罵警察穢語，但監視器和密錄器拍下全程，說法未被採信。

法院調查，羅男除了趁亂撕毀封條上車，見員警規勸還說「我又沒讀法律」、「隨便你們辦啊」等語，待員警依妨害公務逮人時又問「現在疫情這麼嚴重我要跟你們去派出所」，稱自己沒有打人或罵人，結果被員警回「你自己剛剛講不懂法律，那就不要做任何事」。

羅男後來被員警壓制，但他仍頑強抵抗，結果眼睛被噴辣椒水，又脫口說出「你媽X八」，因此被認定妨害公務事證明確。

法院認為，羅男出言辱罵執法員警，犯後不知反省，還指謫警方執法過當，因此依其犯罪情節和犯後態度等情量刑。

羅姓男子大鬧拖吊場，除了撕毀封條逕自上車要離去，還嗆自己不懂法律拒絕配合，結果被員警回堵一句「不懂法律那就不要做任何事」並噴辣椒水制伏。示意圖／ingimage
羅姓男子大鬧拖吊場，除了撕毀封條逕自上車要離去，還嗆自己不懂法律拒絕配合，結果被員警回堵一句「不懂法律那就不要做任何事」並噴辣椒水制伏。示意圖／ingimage

妨害公務 警察 桃園 監視器

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