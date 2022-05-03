告前妻還沒離婚就拍3P片　法官卻發現掌鏡人就是前夫

一名單姓男子接獲友人告知，成人網站SWAG上竟有他的林姓前妻與2名男子的3P影片，單比對影片上傳日期發現當時他尚未離婚，氣得向新竹地院提告，要求林賠償50萬元；但法官開庭時林卻反控單自己就是掌鏡人，玩3P也有單的份，法官勘驗影片發現其中一男特徵與單相符，讓單男坦承影片是自己所拍，全案駁回。

單男指控，2014年他與林女婚後育有2女，兩人6年後離婚，之後友人卻告訴他在成人網站SWAG看到林與兩男玩3P，經影片查證日期是2019年12月，當時他尚未離婚，造成他精神十分痛苦。

林女則說，當時她是遭陷害，處在意識不清的狀態下與兩男發生性行為並被拍下，當時並不知情，且單男自己就主導拍攝。林在單提起民事訴訟後，另外對單提起妨害性自主告訴，指控單在飲料中下藥，趁她無意識之際拍3P片。但單卻認為，影片中林頻頻看向鏡頭，從眼神和動作都不像是意識不清的狀態。

法官勘驗影片，發現林女與一名男子同時朝鏡頭方向觀望，林說，當時是發現外面有聲音，所以才會看向聲音來源處，影片是單男所拍攝，單當下就在現場。

法官發現，林女與該男發生性行為時，有另名身穿黑色上衣的男性加入，且該男肚臍上方左側有痣，最後單坦承畫面中的男子就是自己，對勘驗結果無意見。