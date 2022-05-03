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人夫地下室激戰小孩英文家教 遭監視器拍下判賠30萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

人夫找英文家教老師替小孩補習，不料竟在家中地下室發生性行為，還遭妻子裝設監視器拍下激戰過程，妻子提告求償2百萬，士林地方法院認定，人夫侵害妻子配偶權，判賠30萬元。

人夫家中的監視器是妻子為了確認家教過程，私自裝設，卻拍下人夫和家教發生性行為，除了面對面擁抱，親吻、摸胸等，家教甚至轉身彎腰扶著椅背，人夫還拉起家教裙子，觸摸下體和家教臀部，2人前後擺動約3分多鐘，最後家教拉穿回內褲，還拿衛生紙幫忙擦拭。

人妻主張，2019年10月20日當場揭發2人不倫，家教當下簽下200萬元本票，且丈夫還在本票後方簽名，作為連帶保證，請依契約請求賠償2百萬，另2人發生性行為侵害配偶身分法益，請求賠償2百萬精神慰撫金。

人夫則主張，他和家教是被親友脅迫才簽本票，錄影地點是他父親所有的房子，且非公共空間，錄影行為是非法的，再加上夫妻長期分房，婚姻名存實亡，他和家教是「金錢對價關係」沒有侵害配偶權。

法院勘驗人妻提出的錄音光碟，認定家教確實妨害人妻婚姻關係，同意給付2百萬元，並由被告擔任連帶保證人；但人妻因刑事妨害秘密案件和家教和解，願免除這2百萬債務。

判決指出，人妻在丈夫父親所有的房子地下室裝監視器，此地點是家教指導小孩英文時的地點，為了確認家教過程有無不當之處，雖事先未取得同意，但手法未涉強暴脅迫，也非持續性長期間監控，未逾越必要程度，認為人妻提出的錄影檔案有證據能力。

法院認定，被告在婚姻存續期間，和家教發生性行為顯逾越正常男女分際，超出一般朋友互動的男女感情親暱行為，侵害人妻配偶身分法益情節重大，賠償60萬元，但考量人妻免除家教負擔部分，人夫應賠償30萬元精神慰撫金。可上訴。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

家教 性行為 婚姻

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