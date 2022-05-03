妙齡女領76萬洗錢辯「貨款」獲無罪 二審逆轉改判4月

彰化縣姚姓女子透過網路應徵到助理，去年7月間依對方指示，提供2個帳戶，協助領款76萬元交付陌生人，因該筆款項是詐欺贓款，姚女被依洗錢等罪送辦，姚女辯稱是「貨款」，獲一審採信，判姚女無罪，二審認為，姚女有工作經驗，交付陌生人鉅款卻未索收據、憑證，與常情不符，判刑4月、併罰2萬元，

判決指出，姚姓女子（21歲）在去年7月初，透過臉書社團「彰化人大小事分社-找工作找人才」，與自稱「陳佳妤」的網友聯絡，應徵到「元定實業有限公司」記帳人員與助理一職，也認識該公司一名綽號「TOM」的女主管，但姚女未曾打電話至該公司，也未曾到該公司上班。

姚女仍提供兩個金融帳戶給對方，接著在去年7月15日，依指示利用ATM或臨櫃，提領36萬元、40萬元，分兩次拿到彰化縣南興公園，交給陌生人，因該筆76萬元分別是3名被害人，被歹徒以「猜猜我是誰」，假冒親友借款上當，檢警獲報後偵辦。

警方去年8月12日搜索姚女住處，查扣存摺等贓證物，檢方依組織犯罪、洗錢、詐欺等罪起訴她。

姚女否認涉案，辯稱真的找工作，應徵後對方告知，欲在彰化市設立分公司，要她協助找房子作為分公司所在地，且要她提供帳戶作為薪資轉帳，後來依對方指示領取貨款，交付給廠商，而且帳戶還有1萬多元，協助領款還要負擔手續費，自己也是詐騙被害人。

一審採信姚女說法，認為姚女工作經驗不多，加上去年7月是新冠肺炎三級警戒期間，恐致姚女誤信是減少接觸的新型態線上上班模式，且傳送給對方的金融帳戶，姚女持用中，雖然姚女臨櫃領款，面對行員關懷詢問時，回應款項是「自用」，且對來源不願多談，但據此認定姚女違法，判姚女無罪。

台中高分院認為，姚女曾任職工廠、火鍋店，有面試經驗，並非全然無社會經驗，另外姚女面對行員詢問鉅款來源、用途時，不願回應，若是公司貨款，有何不能正常告知之理？顯然有意隱匿款項用途，才謊稱為私用。

另外，姚女領款時，行員提醒，領款後別交給來路不明、不知真實身分之人，以免遭詐，但姚女仍依指示，將鉅款交給陌生人，且對方沒有點收，也沒給收據、憑證，顯然與常情相悖，後來還因對方不回應，而刪除相關對話紀錄。