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持假鈔摸走銀樓金飾 警方認定「騙」、檢察官認定「搶」
桃園一名黃姓男子因積欠債務，去年7月假藉替父親祝壽名義，持假鈔到銀樓買金項鍊，然後結帳時趁店員不注意摸走金飾開溜，事後警方移送他詐欺取財和侵占，但桃園地檢署認定構成搶奪，今天起訴。
起訴指出，黃男 （22歲）以替父親祝壽名義挑選了一條3兩1分、價值20萬餘元的金項鍊，一開始還拿出8萬元現金取信銀樓店員，接著稱現金不夠去領錢，回來時就抱著上下夾著2張千元真鈔的一疊假鈔要付款，最後趁店員要清點鈔票時抓著項鍊奪門逃跑。
偵訊時，黃男坦承不諱，供稱金項鍊已經變賣，得手17萬餘元，均用於償還債務；警方認為黃男是施以詐術騙走項鍊，應屬詐欺和侵占，但檢察官認為構成搶奪。
檢方認為，黃男雖然是想用假鈔騙走金項鍊，但交易尚未完成，銀樓店員只是準備將鈔票放進驗鈔機辨明真假，未受騙上當，趁人防備不及取走財物並逃離，行為顯屬搶奪無誤，至於警方指控的侵占罪嫌，則屬搶奪行為的延續。
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