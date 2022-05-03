曾惡意致傷民眾被判刑 警不滿督察做負面教材提告獲償

新北市板橋警分局督察組將警備隊員潘惠宗值勤過程做成負面教材，引發潘不滿提告國賠，認為警局侵害他的名譽權、隱私權。新北地方法院認為，警局將督察組點評潘員「以不當言詞、輕佻態度尋釁民眾｣等負面評語的資料放置在未加密檔案交換區，使一般員警皆可閱覽，侵犯潘員隱私、名譽權，判警局需賠償五萬元，其餘訴訟駁回。

員警潘惠宗曾因在2019年3月26日執行勤務時，故意重壓民眾8分鐘被提告傷害，新北地院當時依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪，加重處潘員6月徒刑。

潘員主張，板橋警分局將他2019年1月13日執勤酒測勤務時，因民眾不配合酒測，他依法將民眾送辦的過程密錄器影片，製作成2019年1月18日擴大臨檢前的宣導教學影片，還將檔案以及有註記潘員感情與生活狀況等隱私的風紀資料放置在未加密檔案交換區，讓潘員所有同仁皆可隨意瀏覽，侵害他的名譽權、隱私權，提告求償400萬元。

板橋警分局辯駁，稱影片是為實施擴大臨檢製作的案例教育教材，依規定張貼在警局機關內部網站供員警店月，符合勤前教育實施規定，且影片中附加的字幕、圖卡等，均為潘員執勤與民眾對話的真實內容，目的是凸顯潘員執勤的不適當行為，且影片中並無拍到潘員，單憑聲音不足以辨識員警為何人，況且，員警值勤本為可受公評之事。

新北地院採信部分警分局辯詞，認為將潘員值勤過程做成公開影片，並放在為加密檔案交換區，是為案例教育教材，並無不法。