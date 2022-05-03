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不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

高雄男騎車外出買酒 耐不住酒癮偷喝上路遭警攔查逮捕

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄60歲黃姓男子日前騎車外出購買鹿茸藥酒，因耐不住酒癮，返家途中，開封飲用，卻因道路違規遭警攔查；當下黃男辯稱只喝啤酒，卻因酒氣太濃，經酒測發現酒測值超標，才改口坦承喝了剛買的鹿茸藥酒，警詢後，將他依公共危險罪移送，另針對違規部分依法開罰。

岡山分局梓官分駐所員警4月30日晚上7時許，行經大舍東路、大舍南路一帶，發現黃男，停等紅燈時超越停止線，綠燈亮起後違規行駛在禁行機車道上，遭員警攔停，雖然他有戴口罩，卻仍能還聞到濃厚的酒氣味。

經警方酒測，發現酒測值，竟高達每公升0.85毫克，明顯違規，當下黃男辯稱，只喝一瓶啤酒，不可能超標；隨後員警又在機車前置物箱，發現一瓶已開封的鹿茸藥酒，這時他才改口坦承，購買後因耐不住酒癮，有偷打開來喝。

酒駕新制，10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯者，將由公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，黃男為二度酒駕，尚未符合要件，但警詢後，仍將他依公共危險罪移送，同時針對違規部分依道路交通管理處罰條例開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄60歲黃姓男子騎車喝鹿茸藥酒，酒測超標遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲黃姓男子騎車喝鹿茸藥酒，酒測超標遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲黃姓男子騎車喝鹿茸藥酒，酒測超標遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
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