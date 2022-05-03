邢泰釗出任檢察總長前再編2書 蔡清祥讚「奇才、到處留情」

台灣高等檢察署署長邢泰釗將出任最高檢察署檢察總長，高檢署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，法務部長蔡清祥受邀致詞時表示，隨著一、二審檢察官輪調人事流動，會有越來越多的檢察官到二審歷練，辦案參考手冊在此時配合法令和制度的動態，短期內群策群力完成修訂，具有承先啟後的歷史意義。

今天出席的除各級檢察官與蔡清祥外，還包括檢察總長江惠民、桃園地檢署代理檢察長陳維練。蔡清祥笑說，這兩本新書到底是主任檢察官、檢察官送給邢泰釗的禮物？還是邢送給大家的禮物？因為是大家共同努力展現的結果，好像是「互贈禮物」。蔡說，邢每到一個地方服務，就編纂書籍，早從擔任政風室主任就編纂期刊，在台北地檢署時「產品更多」，各類的辦案實錄都編纂起來，還翻譯成外文，「真的是奇才」。

高檢署3月底才發表了更保、犯保工作指引，今天又推出兩本書。蔡清祥說邢泰釗「到處留情、留下大家對他懷念之情」，將各地署誌、重大案件記錄下來，工程浩大，檢察官不但是剛性的司法公益，也兼具柔性的司法關懷。

邢泰釗表示，高檢署自1945年11月建置至今已77年，歷經一連串變遷與更迭，為呈現機關與時俱進的成果，以利經驗傳承，研案究理，因此彙編77週年史實特刊「台灣檢察法鑑」中英文版套書，希望客觀重現歷史軌跡，整理前人智慧歷程，落實「依於法、研於案、究於理」精神。

邢說，2019年時波蘭司法部次長到台北地檢署參訪，當時他提到「柔性司法」，對方一臉霧水，他拿出英文版給對方閱覽，對方才了解。邢認為有必將檢察工作用雙語向外國人士宣導。

邢泰釗指出，台灣檢察法鑑除了回顧之外，也彙整因日新月異的犯罪模式而成立的督導、研究審查小組與專責中心，也增設重大災害與癘疫專章，記錄台鐵太魯閣408次列車事故、嚴重特殊傳染性疾病（COVID-19）期間偵查、相驗和執行案件等應變及權宜作法，提供後續處理此類案件的參考。

高檢署對於檢察業務展望，區分為金融貪瀆、重大犯罪、毒品、民生、執行、科技犯罪、制度七大面向。高檢署書記官長陳佳秀表示，其中重大犯罪包括綠能、環保與國安案件，制度則包含國民法官、沒收、運輸事故、有罪確定、國際及兩岸司法合作等。