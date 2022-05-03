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邢泰釗出任檢察總長前再編2書 蔡清祥讚「奇才、到處留情」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等檢察署署長邢泰釗將出任最高檢察署檢察總長，高檢署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，法務部長蔡清祥受邀致詞時表示，隨著一、二審檢察官輪調人事流動，會有越來越多的檢察官到二審歷練，辦案參考手冊在此時配合法令和制度的動態，短期內群策群力完成修訂，具有承先啟後的歷史意義。

今天出席的除各級檢察官與蔡清祥外，還包括檢察總長江惠民、桃園地檢署代理檢察長陳維練。蔡清祥笑說，這兩本新書到底是主任檢察官、檢察官送給邢泰釗的禮物？還是邢送給大家的禮物？因為是大家共同努力展現的結果，好像是「互贈禮物」。蔡說，邢每到一個地方服務，就編纂書籍，早從擔任政風室主任就編纂期刊，在台北地檢署時「產品更多」，各類的辦案實錄都編纂起來，還翻譯成外文，「真的是奇才」。

高檢署3月底才發表了更保、犯保工作指引，今天又推出兩本書。蔡清祥說邢泰釗「到處留情、留下大家對他懷念之情」，將各地署誌、重大案件記錄下來，工程浩大，檢察官不但是剛性的司法公益，也兼具柔性的司法關懷。

邢泰釗表示，高檢署自1945年11月建置至今已77年，歷經一連串變遷與更迭，為呈現機關與時俱進的成果，以利經驗傳承，研案究理，因此彙編77週年史實特刊「台灣檢察法鑑」中英文版套書，希望客觀重現歷史軌跡，整理前人智慧歷程，落實「依於法、研於案、究於理」精神。

邢說，2019年時波蘭司法部次長到台北地檢署參訪，當時他提到「柔性司法」，對方一臉霧水，他拿出英文版給對方閱覽，對方才了解。邢認為有必將檢察工作用雙語向外國人士宣導。

邢泰釗指出，台灣檢察法鑑除了回顧之外，也彙整因日新月異的犯罪模式而成立的督導、研究審查小組與專責中心，也增設重大災害與癘疫專章，記錄台鐵太魯閣408次列車事故、嚴重特殊傳染性疾病（COVID-19）期間偵查、相驗和執行案件等應變及權宜作法，提供後續處理此類案件的參考。

高檢署對於檢察業務展望，區分為金融貪瀆、重大犯罪、毒品、民生、執行、科技犯罪、制度七大面向。高檢署書記官長陳佳秀表示，其中重大犯罪包括綠能、環保與國安案件，制度則包含國民法官、沒收、運輸事故、有罪確定、國際及兩岸司法合作等。

高檢署主任檢察官陳宏達介紹檢察官辦案手冊，指修正重點在於編輯的易讀性與去蕪存菁、與時俱進。陳說，手冊動員了31名檢察官，上、中、下三冊字數多達31萬2968字，編修同仁對於正反意見詳加辯證、力求共識，上個月終於成書。

台灣高等檢察署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，由署長邢泰釗（前排右五）主持，法務部長蔡清祥（前排中）、最高檢察署署長江惠民（前排左五）等人都出席。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，由署長邢泰釗（前排右五）主持，法務部長蔡清祥（前排中）、最高檢察署署長江惠民（前排左五）等人都出席。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，由署長邢泰釗（前排右五）主持，法務部長蔡清祥（前排中）、最高檢察署署長江惠民（前排左五）等人都出席。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，由署長邢泰釗（前排右五）主持，法務部長蔡清祥（前排中）、最高檢察署署長江惠民（前排左五）等人都出席。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署署長邢泰釗認為有必將檢察工作用雙語向外國人士宣導。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署署長邢泰釗認為有必將檢察工作用雙語向外國人士宣導。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，由署長邢泰釗（前排右五）主持，法務部長蔡清祥（前排中）、最高檢察署署長江惠民（前排左五）等人都出席。記者王宏舜／攝影
台灣高等檢察署今舉辦「台灣檢察法鑑暨第二審檢察官辦案參考手冊」新書記會，由署長邢泰釗（前排右五）主持，法務部長蔡清祥（前排中）、最高檢察署署長江惠民（前排左五）等人都出席。記者王宏舜／攝影

檢察官 司法 邢泰釗

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