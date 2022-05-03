影／ＢＭＷ男酒駕自撞害死女友 女方家屬質疑「故意去撞」

台中市黃姓男子在1日晚間開車載吳姓女友行經西屯區時，疑不勝酒力，自撞燈柱，黃男就醫時烙跑，隔天凌晨才自行到案，吳女則是送醫不治，檢察官今天解剖釐清死因，死者父母質疑，黃平常酗酒愛吃醋，一個月前曾邀約女兒尋短，懷疑車禍是「故意」，台中地檢署表示，檢方訊問黃後已請回，若查出其他事證，將依法偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案昨天相驗時，涉案的黃姓男子已到案接受檢察官訊問，因全案事證明確，檢察官訊問後，命黃請回，因爲家屬對吳女死因有疑義，今天安排解剖複驗，至於車禍發生是否為黃男蓄意為之，有待後續調查釐清。

死者父母今天配合檢察官相驗時控訴，女兒平常是在麵攤工作，經濟狀況不佳，曾有一段婚姻，後來才帶著3個孩子與經營水電的黃男認識，交往期間，女兒發現黃男不只酗酒，也是醋桶，時常懷疑女兒外遇，還會跟女兒要錢。

死者父母說，女兒常哭著抱怨雙方感情問題，近月女兒有反映，黃男酒後嚷著要尋短，還曾邀約女兒「一起去死」，車禍發生後，黃男還說女兒是躺在地上睡覺，後來警方就通知女兒已傷重身亡，而肇事車輛撞擊點偏右前方，懷疑車禍可能是黃男故意所為。

據查，黃姓男子（46歲）是水電包商，1日晚間10時許，駕駛BMW休旅車載吳姓女子（40歲）從西屯區經貿七路，沿著中科路內側車道欲左轉中科路往黎明路方向時，疑不勝酒力，自撞路燈桿，黃、吳2人由救護車送往中國醫藥大學附設醫院後，黃沒有酒測，隨即逕自離開醫院。

黃男就醫時傷勢僅有胸部疼痛，但吳女送醫時顏面部與軀幹挫傷、右側血胸，送醫後在1日晚間11時許宣告不治。

黃男在2日凌晨3時許自行到案，經酒測，黃的酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案報請檢察官指揮後，依過失致死、公共危險罪偵辦，檢察官2日訊問後，已請回黃男。

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台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供

台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，死者母親向媒體控訴。圖／讀者提供

台中市黃姓男子（圖中）1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供