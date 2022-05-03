快訊

直播／本土確診飆破2萬！今+23,102 死亡增5例 境外+37

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／ＢＭＷ男酒駕自撞害死女友 女方家屬質疑「故意去撞」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子在1日晚間開車載吳姓女友行經西屯區時，疑不勝酒力，自撞燈柱，黃男就醫時烙跑，隔天凌晨才自行到案，吳女則是送醫不治，檢察官今天解剖釐清死因，死者父母質疑，黃平常酗酒愛吃醋，一個月前曾邀約女兒尋短，懷疑車禍是「故意」，台中地檢署表示，檢方訊問黃後已請回，若查出其他事證，將依法偵辦。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案昨天相驗時，涉案的黃姓男子已到案接受檢察官訊問，因全案事證明確，檢察官訊問後，命黃請回，因爲家屬對吳女死因有疑義，今天安排解剖複驗，至於車禍發生是否為黃男蓄意為之，有待後續調查釐清。

死者父母今天配合檢察官相驗時控訴，女兒平常是在麵攤工作，經濟狀況不佳，曾有一段婚姻，後來才帶著3個孩子與經營水電的黃男認識，交往期間，女兒發現黃男不只酗酒，也是醋桶，時常懷疑女兒外遇，還會跟女兒要錢。

死者父母說，女兒常哭著抱怨雙方感情問題，近月女兒有反映，黃男酒後嚷著要尋短，還曾邀約女兒「一起去死」，車禍發生後，黃男還說女兒是躺在地上睡覺，後來警方就通知女兒已傷重身亡，而肇事車輛撞擊點偏右前方，懷疑車禍可能是黃男故意所為。

據查，黃姓男子（46歲）是水電包商，1日晚間10時許，駕駛BMW休旅車載吳姓女子（40歲）從西屯區經貿七路，沿著中科路內側車道欲左轉中科路往黎明路方向時，疑不勝酒力，自撞路燈桿，黃、吳2人由救護車送往中國醫藥大學附設醫院後，黃沒有酒測，隨即逕自離開醫院。

黃男就醫時傷勢僅有胸部疼痛，但吳女送醫時顏面部與軀幹挫傷、右側血胸，送醫後在1日晚間11時許宣告不治。

黃男在2日凌晨3時許自行到案，經酒測，黃的酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案報請檢察官指揮後，依過失致死、公共危險罪偵辦，檢察官2日訊問後，已請回黃男。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供
台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供
台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，死者母親向媒體控訴。圖／讀者提供
台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，死者母親向媒體控訴。圖／讀者提供
台中市黃姓男子（圖中）1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供
台中市黃姓男子（圖中）1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供
台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供
台中市黃姓男子1日酒駕自撞燈桿，造成右座女友傷重不治，檢察官今天會同家屬解剖，釐清死因。圖／讀者提供

檢察官 車禍

延伸閱讀

高雄酒駕犯嫌掙脫腳鐐脫逃 兩員警遭懲處

高雄警持續追緝酒駕在逃人犯 警澄清掙脫腳鐐沒壞

恐怖情人！他反悔分手 竟囚禁痛毆女友逼「最後一砲」

高雄酒駕人犯脫逃 分局強調相關人員將從嚴追處

相關新聞

博弈坑殺賭客 6人收押

蔡姓男子籌組博弈平台，招攬賭客入會後再坑殺賭客，十多名賭客中賭金卻遭鎖帳戶，憤而報案；刑事局查出博弈網站機房遍布各地，每...

招VIP投資鑽石 5年吸金2.2億

恆耀國際精品公司招攬會員對外宣稱買鑽石打八折、可代保管鑽石，每月換禮券，每年最高可獲年利率百分之十八的禮券，還保證還本，...

人夫地下室激戰小孩英文家教 遭監視器拍下判賠30萬

人夫找英文家教老師替小孩補習，不料竟在家中地下室發生性行為，還遭妻子裝設監視器拍下激戰過程，妻子提告求償2百萬，士林地方...

妙齡女領76萬洗錢辯「貨款」獲無罪 二審逆轉改判4月

彰化縣姚姓女子透過網路應徵到助理，去年7月間依對方指示，提供2個帳戶，協助領款76萬元交付陌生人，因該筆款項是詐欺贓款，...

持假鈔摸走銀樓金飾 警方認定「騙」、檢察官認定「搶」

桃園一名黃姓男子因積欠債務，去年7月假藉替父親祝壽名義，持假鈔到銀樓買金項鍊，然後結帳時趁店員不注意摸走金飾開溜，事後警...

曾惡意致傷民眾被判刑 警不滿督察做負面教材提告獲償

新北市板橋警分局督察組將警備隊員潘惠宗值勤過程做成負面教材，引發潘不滿提告國賠，認為警局侵害他的名譽權、隱私權。新北地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。