高雄酒駕犯嫌掙脫腳鐐脫逃 兩員警遭懲處
高雄林園大寮警分局大寮分駐所酒駕人犯逃逸的重大事件，酒駕自撞涉嫌公共危險罪的36歲何姓男子，昨天在派出所掙脫腳鐐逃逸，至今仍未找出人犯下落，針對疏縱人犯究責，分局將當時派出所內2名值班及備勤的男員警，依疏縱犯人罪嫌函送。
大寮分駐所5月1日晚上6時54分許，接獲民眾報案稱，何男於大寮區永芳路騎乘機車酒駕自撞，路旁兩部機車，員警到場，經酒測發現，酒測值達竟高達每公升1.41毫克，明顯違法，當晚7時17分許，便將他依涉嫌公共危險罪將人帶返派出所。
因何男未接受夜間偵訊，考量疫情，便將人銬上腳鐐留在大寮分駐所內的人犯戒護區留置，原定昨天上午8時，偵訊後移送地檢署偵辦，卻遭何男設法掙脫腳鐐，從大門逃離，隨後轉乘計程車離去。
員警發現人犯逃脫後，由分局偵查隊、大寮所成立專案小組，持續緝捕，目前仍未找到何男；關於疏縱人犯的重大疏失，除同步追查人犯，也將當時2名值班及備勤的男員警，依疏縱犯人罪嫌函送。分局強調，將會秉持毋枉毋縱的態度，將從嚴追處。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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