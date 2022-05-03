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司法院推金字塔訴訟制 綠委齊轟：閉門造車的靈骨塔

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導

司法院推動「金字塔型訴訟制度」，引發朝野立委質疑，民進黨立委高嘉瑜表示，本次司法院版草案欲將第三審確立為嚴格法律審的訴訟結構，但其內容欠缺配套、漏洞百出，更甚至曲解司改國是會議之成果報告，偷渡「許可上訴制」於其中，令法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，形同賦予法官「選案權」來取代人民的訴訟權。

金字塔型訴訟制度使第一審成為堅實事實審，第二審為嚴格續審制，第三審為嚴格法律審，形成底寬上尖的資源分布，形似金字塔。民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘和許智傑今開「最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會點出制度的疑義。

「不當限制人民訴訟權」， 高嘉瑜擔憂，若行嚴格的許可上訴制，可以想見最高法院為了減少上訴的案件量，將極易駁回上訴請求，現行規定下已有將近百分之90的案件上訴三審都被駁回。草案設計改採取「許可上訴制」後，未來個案三審救濟將更困難。

許智傑指出，如果在沒有堅強事實審的前提下，就推出金字塔上訴草案，進而限縮上訴門檻，將有可能製造更多冤錯案，當人民要上訴時，又面臨法院單方面認定是否有上訴權利，將可能變相讓法官擁有選案權？

蔡易餘指出，現在三審都在做一、二審的工作，很少在做法律審，而是連案件事實面都要了解，應該解決這個問題，而不是強推「許可上訴制」，直接剝奪人民的訴訟權利，「司法改革還是要以人民的訴訟權作為核心的價值」。

高嘉瑜表示，台灣的司法環境是否已具備成熟條件，得以承受全面改採金字塔訴訟制度之衝擊，不無疑義，大家都同意要「快」，但也要「準」。目前人民對於司法判決之信賴尚無顯著提升，陳情冤錯案的情形亦有所聞，而金字塔型訴訟制度應以「堅實的事實審」為前提，草案卻看不出堅實事實審的配套措施。

列席的法務部科長李思達指出，金字塔型訴訟度有沒有包含「許可上訴制」還要再探討，對於最高法院、憲法法庭的定位和職權，應維持最高法院兼顧解釋法律的功能，不能剝奪人民上訴的權利，修改制度還是要廣徵各界意見，不該冒進。

民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘和許智傑今開「最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會點出制度的疑義。圖／高嘉瑜辦公室提供
民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘和許智傑今開「最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會點出制度的疑義。圖／高嘉瑜辦公室提供

金字塔 司法院 高嘉瑜

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