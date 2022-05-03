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高雄警持續追緝酒駕在逃人犯 警澄清掙脫腳鐐沒壞
高雄林園大寮警分局大寮分駐所傳出人犯逃逸的重大事件，歷時一天追查，目前涉嫌酒駕肇逃的36歲何姓男子仍下落不明，警方今天開記者會說明，澄清扣住人犯的腳鐐並無尺寸、損壞等問題，後續逮捕人犯後，將進一步調查掙脫手法，至於疏縱人犯的重大疏失，也會從嚴追處。
大寮分駐所5月1日晚上6時54分許，接獲民眾報案稱，何男於大寮區永芳路騎乘機車酒駕自撞，路旁兩部機車，員警到場，經酒測發現，酒測值達竟高達每公升1.41毫克，明顯違法，當晚7時17分許，便將他依涉嫌公共危險罪將人帶返派出所。
因何男未接受夜間偵訊，考量疫情，便將人銬上腳鐐留在大寮分駐所內的人犯戒護區留置，原定昨天上午8時，偵訊後移送地檢署偵辦，卻遭何男設法掙脫腳鐐，從大門逃離，隨後轉乘計程車離去。
員警發現人犯逃脫後，由分局偵查隊、大寮所成立專案小組，持續緝捕，目前仍未找到何男；針對疏縱人犯的重大疏失，分局今天上午開記者會澄清，當時派出所值班備勤至少兩人，上午有護童專案等交通崗勤務，都有維持足夠的人力，恰巧在轉移人犯時，遭何男趁隙逃脫。
關於如何掙脫腳鐐逃逸一事，林園警分局副分局長吳俊諗說，目前仍在調查掙脫手法，更強調用於銬住何男腳鐐的並無尺寸、損壞等問題，至於如何掙脫，將會在逮捕人犯之後釐清掙脫的手法。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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