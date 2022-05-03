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新北大叔遭未成年女友封鎖 假冒友傳訊恐嚇：我當壞人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新北市彭男去年初透過網路認識台中市少女，交往時有多次性關係，少女曾傳裸露胸部、臀部的相片給彭，後來感情生變，彭先傳裸照、對話截圖，揚言「給老師同學看」，少女封鎖彭後，彭假裝友人傳訊少女「我來當壞人、媒體、法律途徑絕對走」，少女提告，一審因彭已付調解金，達成調解，宣告緩刑3年。

判決指出，新北市彭姓男子在去年1月間，透過通訊軟體「SayHi」認識台中市15歲少女，交往期間，彭陸續在豐原的旅館與少女發生4次性關係，少女也曾傳送裸露胸部、臀部的相片給彭，不過後來雙方吵架，彭就傳送少女的裸照、對話截圖給少女，揚言「我明天請假過去」、「一併給你同學、老師看」。

去年4月、5月間，彭因不滿被少女封鎖帳號，彭另以周姓友人名義，透過臉書傳送訊息給少女，「我來當這壞人，我的朋友群媒介絕對不會少，花多少錢跟人力我一定挺他」、「相信你有收取過他（彭）任何金錢上購買的禮物或東西，沒錯你未成年是可以逃過，但你家人會幫你承受連帶責任」等語。

少女認為受到名譽、財產的恐嚇，向台中市豐原警分局提出告訴，警方依違反兒少性剝削條例，移送法辦。

台中地院審理時，彭男承認有與少女發生關係，也有收到少女裸照，但辯稱是少女主動詢問，他答應後，少女即傳送裸照，並非由他提議。

台中地院認定，彭有2次恐嚇罪、1次製造少年為猥褻行為電子訊號罪、1次猥褻少年罪、3次與少年性交罪，分別判處拘役40天至1年1月不等徒刑，不過考量雙方達成調解，彭也付出調解金，宣告緩刑3年。

新北市彭姓男子涉嫌傳送未成年女友裸照，藉此恐嚇，台中地院已雙方和解，判處緩刑3年。圖／本報資料照
新北市彭姓男子涉嫌傳送未成年女友裸照，藉此恐嚇，台中地院已雙方和解，判處緩刑3年。圖／本報資料照

裸照 台中市

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