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在外欠債 惡男夥友人設局恐嚇取財網友遭判刑6月
朱姓男子在外積欠債務，竟找來友人設局對網友恐嚇取財，去年十月邀約交友網站認識的何姓男子在住處碰面，再佯稱下樓拿外送，夥同三名友人一同上樓，質疑放在桌上的10萬元遭何所竊，脅迫對方交出提款卡，隨後連同何向老闆借的款項在內共盜領7萬元；新竹地院審理終結，將朱男與三名友人依恐嚇取財罪各判刑6月。
判決書指出，朱男在網路「Twitter」交友平台結識網友何男，雙方相約見面，朱於是夥同兩名吳姓、陳姓男子約定當日在何男住處前集合，由朱先和何碰面，聊天一陣子後再藉故要下樓取外送，隨後與三名友人會和上樓，稱剛放在桌上的10萬元遭何竊走。
何男雖一再否認，但遭朱男毆打，要求何至少賠償10萬元的一半金額，還將何的手機沒收，恫嚇「知道個人資料也知道在哪上班」、「報警也沒用」，藉此要脅何交出提款卡與密碼。
不料，朱男一行人發現何男的帳戶只有1萬餘元，便要求何打電話給公司老闆，要求對方借款6萬元並匯入其戶頭，朱再去超商將7萬元現金領走，隨後通知兩名友人離去，事後何向警方報案。
法官認為，朱男僅因在外積欠債務，便找來三名友人共同剝奪他人行動自由、恐嚇取財、以不正方法由自動付款設備取得他人財物等犯行，讓何男心生畏懼而交付提款卡、密碼及手機，侵害對方自由、財產法益甚鉅，漠視法紀存在，考量四人坦承犯行，並與何和解並賠償，審酌依恐嚇取財罪各判刑6月，各易科罰金18萬元。
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