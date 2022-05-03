文大自習室旁人敲鍵盤超吵 他罵三字經無罪 高院：公共事務

林姓男子不滿陳姓男子在中國文化大學自習室操作電腦時鍵盤、滑鼠音量過大，在Dcard發表標題為「喂 麥剎！」文章，提及「是我觀念錯誤嗎？自修室裡，鍵盤滑鼠敲的很吵，請問大眾們可以接受嗎？我要瘋了」，並附上陳的側面照片，還罵「幹你娘」。士林地方法院依公然侮辱罪處拘役35日，但台灣高等法院改判無罪確定。

林2020年9月26日在文大自習室內因受不了陳打電腦時所發出的鍵盤、滑鼠音量過大，上Dcard論壇網頁發文，內容記載「文化大學」、「圖書館」、「自修室」、「自習室」、「幹妳娘」等字樣，陳因被拍側臉，提公然侮辱罪告訴。

士院審理時，林不否認發文，但否認有公然侮辱犯意，並表示當天陳吵了近1個小時，他非常生氣，才會陳述自己的心情，只是在表達心境狀態，頂多可說言論「不得體」，但不是在罵陳。

士院認為，若要抒發心情，理應發表與此有關的意見、感想或評論，但林卻刻意在「話題」功能中使用輕蔑的「幹妳娘」言詞指責，是對陳情緒性或人身攻擊謾罵。

林不服遭判有罪，上訴二審。高院認為陳姓告訴人在偵查、原審並不否認在自修室內敲鍵盤、滑鼠太大聲，影響林自習，可見林發文指稱「很吵」一事是事實、非捏造。

高院指出，憲法保障言論自由，依比例原則適切衡量，非以「粗鄙、貶抑或令人不舒服之言詞＝侵害人格權／名譽＝侮辱行為」這種簡單的方式連結認定。例如「幹」字一詞，高院認為可能用以侮辱他人，也可能作為與親近友人問候的發語詞，像是「幹，最近死到哪裡去了。」「幹，真衰！」