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男工人缺錢花用當提款車手 3次報酬6萬多元判刑1年6月
洪姓搭鷹架男工人因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，3度到台南市夏姓被害人住處前涉嫌共取走215萬8千元後再交給集團成員，獲得百分之3報酬即6萬4740元。台南地院依洪違反詐欺取財罪，判處徒刑1年6月，案可上訴。
判決說，洪姓男子去年3月間，加入詐欺集團擔任車手，詐欺集團機房成員於去年3月15日至3月30日間，接續冒電信局、檢察官、主任檢察官等人員，撥打電話與夏姓被害人，先後向夏佯稱，他的銀行帳戶被犯罪集團冒用，須依指示提款。
夏信以為真，分別於3月16日、22日、24日，30日，依詐欺集團指示將錢放置位於台南市住處門口。洪再依指示，於3月22日、24日、30日前往拿取夏放在住處門口金錢。洪並於3月22日、24日取款後，把錢放到指定地點，由詐欺集團成員前往領取，被害人察覺有異報警法辦。
法官審酌，洪正值青年，不思以合法途徑賺取錢財，貿然參與詐欺集團，擔任收取詐得款項工作，貪圖不勞而獲，價值觀念顯有偏差，所為製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得舉，除增加檢警查緝難度，更造成告訴人財物損失，助長詐欺犯罪盛行，考量洪犯後坦承犯行，實際拿取被害款項3次合計共215萬8000元，迄今未賠償被害人等一切情狀，量處其刑。
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