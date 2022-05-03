男工人缺錢花用當提款車手 3次報酬6萬多元判刑1年6月

洪姓搭鷹架男工人因缺錢花用，加入詐騙集團當提款車手，3度到台南市夏姓被害人住處前涉嫌共取走215萬8千元後再交給集團成員，獲得百分之3報酬即6萬4740元。台南地院依洪違反詐欺取財罪，判處徒刑1年6月，案可上訴。

判決說，洪姓男子去年3月間，加入詐欺集團擔任車手，詐欺集團機房成員於去年3月15日至3月30日間，接續冒電信局、檢察官、主任檢察官等人員，撥打電話與夏姓被害人，先後向夏佯稱，他的銀行帳戶被犯罪集團冒用，須依指示提款。

夏信以為真，分別於3月16日、22日、24日，30日，依詐欺集團指示將錢放置位於台南市住處門口。洪再依指示，於3月22日、24日、30日前往拿取夏放在住處門口金錢。洪並於3月22日、24日取款後，把錢放到指定地點，由詐欺集團成員前往領取，被害人察覺有異報警法辦。