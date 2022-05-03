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女背4項通緝逃近13年 未戴安全帽、身分證掉出露餡被逮

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南一名47歲林姓女子昨清晨3點多坐機車卻沒戴安全帽，員警攔下盤查，皮包打開查驗時又掉出一張身分證，與最早通報的證號不同，仔細核查發現她有四案通緝，逃亡近13年，卻因沒戴安全帽被逮，警方依法解送她歸案。

台南市警二分局南門派出所所長周有謚、警員李英誌，昨天清晨3點多在西門路2段發現1對共乘機車陳男和林女，其中林女因未載安全帽，經員警攔下盤查得知兩人剛認識，正準備前往吃消夜。

林女以未帶證件為由向警方口述身分證字號查詢，盤查中周有謚發現女子緊握手中皮包且神情有異，經請其打開受檢時恰好掉出1張身分證，且與其所報證號及姓名不符。

再經警仔細核對，赫然發現她因偽造文書案，2009年5月19日遭桃園地院通緝，另涉詐欺案，2009年9月9日台南地檢署通緝。2009年12月25日涉偽造有價證卷案，士林地檢署通緝，2021年月11月16日涉傷害案，台北地檢署通緝。

據了解，林女原住居新北市三重地區，為躲避查緝遠逃至南部躲藏。在2日凌晨與新認識陳姓男友人共乘機車欲前往中西區吃消夜，不料因未載安全帽為警攔下，因其之前曾有用朋友之身分來蒙混檢查過關之經驗，此次故技重施，不料為員警察覺其異常舉動，在仔細盤檢中讓其慌張掉落皮包內之自身證件為警識破其通緝身分。

在警方帶回調查中得知其夜間因前往吃飯途中為員警查獲逮捕而尚未進餐，員警也即拿出1碗泡麵請其果腹，也讓其頓時五味雜陳，久久心情無法平復。訊後警方將其解送台南地檢署等歸案，也結束其長達近13年逃亡生活。

林姓女子（左）涉偽造文書等4案遭通緝，逃亡近13年，因未戴安全帽被警員盤查識破。記者黃宣翰／翻攝
林姓女子（左）涉偽造文書等4案遭通緝，逃亡近13年，因未戴安全帽被警員盤查識破。記者黃宣翰／翻攝

通緝 台南

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