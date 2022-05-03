女背4項通緝逃近13年 未戴安全帽、身分證掉出露餡被逮

台南一名47歲林姓女子昨清晨3點多坐機車卻沒戴安全帽，員警攔下盤查，皮包打開查驗時又掉出一張身分證，與最早通報的證號不同，仔細核查發現她有四案通緝，逃亡近13年，卻因沒戴安全帽被逮，警方依法解送她歸案。

台南市警二分局南門派出所所長周有謚、警員李英誌，昨天清晨3點多在西門路2段發現1對共乘機車陳男和林女，其中林女因未載安全帽，經員警攔下盤查得知兩人剛認識，正準備前往吃消夜。

林女以未帶證件為由向警方口述身分證字號查詢，盤查中周有謚發現女子緊握手中皮包且神情有異，經請其打開受檢時恰好掉出1張身分證，且與其所報證號及姓名不符。

再經警仔細核對，赫然發現她因偽造文書案，2009年5月19日遭桃園地院通緝，另涉詐欺案，2009年9月9日台南地檢署通緝。2009年12月25日涉偽造有價證卷案，士林地檢署通緝，2021年月11月16日涉傷害案，台北地檢署通緝。

據了解，林女原住居新北市三重地區，為躲避查緝遠逃至南部躲藏。在2日凌晨與新認識陳姓男友人共乘機車欲前往中西區吃消夜，不料因未載安全帽為警攔下，因其之前曾有用朋友之身分來蒙混檢查過關之經驗，此次故技重施，不料為員警察覺其異常舉動，在仔細盤檢中讓其慌張掉落皮包內之自身證件為警識破其通緝身分。