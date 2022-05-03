快訊

直播／本土確診飆破2萬！今+23,102 死亡增5例 境外+37

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子送女店員25元被拒 竟惱羞出言恐嚇要「強上」

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

55歲林姓男子在台南市某超商內結帳後，在櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向女店員涉嫌嚇揚言要強姦她，女店員心生畏懼報警法辦、起訴。台南地院法官依林觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

檢警查出，林姓男子於去年10月12日晚間9點，在台南市某超商內結帳後，即在櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向她恫嚇稱：「之後妳出去，第一個要強姦妳的就是我」等語，使她心生畏懼，報警處理。

法官認為，林所為，觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。審酌林不知以理性方式處理人際關係，竟恐嚇被害人，使她心生畏懼，所為實屬不該；但念在他犯後坦承犯行，態度尚可；並考量迄未賠償被害人所受損害，未獲得告訴人原諒等一切情狀，判處拘役20天。

55歲林姓男子在超商櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向女店員涉嫌嚇揚言要強姦她。台南地院法官依林觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片
55歲林姓男子在超商櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向女店員涉嫌嚇揚言要強姦她。台南地院法官依林觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片

台南 恐嚇 超商

延伸閱讀

為討充電器傳前女友裸照 拍攝時未成年這下糗大

散布不實確診訊息 男被判拘役30日易科罰金2萬

餐廳有拒絕米其林的權利 知名粵菜「鍋氣」要上訴

毒犯夜宿拘留室如廁想抽菸被拒絕 惱羞毆打警察

相關新聞

博弈坑殺賭客 6人收押

蔡姓男子籌組博弈平台，招攬賭客入會後再坑殺賭客，十多名賭客中賭金卻遭鎖帳戶，憤而報案；刑事局查出博弈網站機房遍布各地，每...

招VIP投資鑽石 5年吸金2.2億

恆耀國際精品公司招攬會員對外宣稱買鑽石打八折、可代保管鑽石，每月換禮券，每年最高可獲年利率百分之十八的禮券，還保證還本，...

人夫地下室激戰小孩英文家教 遭監視器拍下判賠30萬

人夫找英文家教老師替小孩補習，不料竟在家中地下室發生性行為，還遭妻子裝設監視器拍下激戰過程，妻子提告求償2百萬，士林地方...

妙齡女領76萬洗錢辯「貨款」獲無罪 二審逆轉改判4月

彰化縣姚姓女子透過網路應徵到助理，去年7月間依對方指示，提供2個帳戶，協助領款76萬元交付陌生人，因該筆款項是詐欺贓款，...

持假鈔摸走銀樓金飾 警方認定「騙」、檢察官認定「搶」

桃園一名黃姓男子因積欠債務，去年7月假藉替父親祝壽名義，持假鈔到銀樓買金項鍊，然後結帳時趁店員不注意摸走金飾開溜，事後警...

曾惡意致傷民眾被判刑 警不滿督察做負面教材提告獲償

新北市板橋警分局督察組將警備隊員潘惠宗值勤過程做成負面教材，引發潘不滿提告國賠，認為警局侵害他的名譽權、隱私權。新北地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。