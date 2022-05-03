男子送女店員25元被拒 竟惱羞出言恐嚇要「強上」

55歲林姓男子在台南市某超商內結帳後，在櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向女店員涉嫌嚇揚言要強姦她，女店員心生畏懼報警法辦、起訴。台南地院法官依林觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

檢警查出，林姓男子於去年10月12日晚間9點，在台南市某超商內結帳後，即在櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向她恫嚇稱：「之後妳出去，第一個要強姦妳的就是我」等語，使她心生畏懼，報警處理。