聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子送女店員25元被拒 竟惱羞出言恐嚇要「強上」
55歲林姓男子在台南市某超商內結帳後，在櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向女店員涉嫌嚇揚言要強姦她，女店員心生畏懼報警法辦、起訴。台南地院法官依林觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。
檢警查出，林姓男子於去年10月12日晚間9點，在台南市某超商內結帳後，即在櫃檯放置25元欲給女店員，她拒絕收下後，林向她恫嚇稱：「之後妳出去，第一個要強姦妳的就是我」等語，使她心生畏懼，報警處理。
法官認為，林所為，觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。審酌林不知以理性方式處理人際關係，竟恐嚇被害人，使她心生畏懼，所為實屬不該；但念在他犯後坦承犯行，態度尚可；並考量迄未賠償被害人所受損害，未獲得告訴人原諒等一切情狀，判處拘役20天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言