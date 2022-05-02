瑞士囑託台灣訊問證人 東洋顧問回應林榮錦作證內容

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台灣有多起官司外，東洋也跨海在瑞士法院向Inopha AG公司提告民事訴訟。瑞士法院囑託台灣法院訊問證人，庭後東洋顧問曾天賜表示，授權契約簽署時，林榮錦規避監督而非法授權，導致東洋損失慘重。

曾天賜指出，本案中13項學名藥合約本質就是研發（開發）、授權及製造並銷售，開發完成後就會有「授權」，並非林榮錦所說的毫無授權；林榮錦以「共同開發」及「藥品」的詞彙，意圖曲解契約的本質，只為了蒙蔽法院及大眾。

他說，林榮錦簽約當時規避董事會監督，明知簽約對象Inopha公司為一紙上公司且有利益衝突，未經實際查核而簽約，違背職務至為明顯；再者，Inopha公司是德國籍東洋員工Denis Opitz獨資設立的紙上公司，以他一人如何可能進行複雜的藥品查登、取證、銷售任務？財力上更不可能支應。

曾天賜指出，過往十多年裡頭，若非法授權的案子沒有價值，那麼Inopha公司會取得那麼豐厚的權利金及哩程金？例如其中一個很重要的藥品Lipo-AB（兩性黴素），就因為林榮錦非法授權，才耽誤它在歐美上市的時程，讓東洋損失重大。