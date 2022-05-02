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前上校劉冠軍盜國安密帳 法院裁定1.9億不動產、犯罪所得沒收

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案因侵占鉅額公款潛逃，已遭通緝21年，劉疑似用公款購買的股票、房產等，至今翻漲市價高達1億多萬元。士林地檢署聲請沒收，士林地方法院裁定，劉妻孟雯華因他人違法行爲而無償取得扣案的3千萬餘元不動產沒收，未扣案犯罪所得1.5億餘元沒收或追徵其價額。

國安局前上校劉冠軍，涉嫌在擔任國安局出納組長期間，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶，從中盜走公款，其中疑似約500萬元拿來購買台積電股票，劉妻名下還有一筆價值千多萬的房產，懷疑也是侵占公款購買，再加上珠寶、黃金、銀行存款，截至幾年目前初估市值1億多元。

法院裁定指出，劉冠軍負責國安局機密外交專案帳戶，負責儲存、提領、收支，及保管存摺存單，從1994年2月至2000年4月止，劉冠軍未依規定將專案經費存進農民銀行的定期存款，在定存到期隔天就該轉存國安局開設的金融帳戶內，僅向上簽報部分孳息，短報利息。

法院依照國安局會計長趙存國、國安局前會計長徐炳強、農民銀行營業部科長劉篤道證述，加上相關書證，認定劉冠軍違反貪汙治罪條例第4條第1項第1款侵占公有財務犯行，犯罪所得共計1億9220萬7元。

裁定指出，劉冠軍從國安密帳提領款項購買支票，用以清償不動產的買賣價金、裝潢工程款及設計費等，從國安局帳戶提款、轉匯時間與購買支票時間重疊，1998年1月17日，劉冠軍購買支票資金來源也是「國安局」款項，堪信劉冠居侵占國安局的孳息，為第三人孟雯華取得不動產，這筆不動產屬於違法行為所得的變得物，為本案犯罪所得。

劉冠軍和劉妻經法院通知均未到庭，也未用書狀陳述意見。士林地院認定，孟雯華因劉冠軍違法行為無償取得不動產，此不動產經扣案、宣告沒收。本案犯罪所得1億9220萬7元扣除不動產相關費用3815萬5000元，尚餘1億5404萬5007元，依法宣告沒收或追徵其價額。

另，聲請人聲請沒收股票、存款等物駁回。卷證內容僅能認定劉冠軍的銀行帳戶資金來源不明，無從連結該帳戶有侵占公款，難認存款是犯罪所得，進而認定股票是用犯罪所得購買之物。

全案起源於，2000年劉冠軍涉嫌侵占公款犯行曝光後，潛逃中國大陸，又傳聞潛逃加拿大，劉當年出境即將「奉天」「當陽」「明德」等三專案機密文件，交給中共政府，嚴重危害國安顯已叛國，去年2月再增列「投敵」等罪函送。劉冠軍已遭檢方通緝，去年3月底劉家人疑似要透過管道討回台積電股票，市值高達1.3億元，檢方向法院聲請沒收。

前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。本報翻攝資料照
前國安局上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款，潛逃海外多年。本報翻攝資料照

國安局 侵占 農民

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