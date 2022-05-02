防疫優先！屏東地檢試辦遠距視訊解送 國境之南免奔波

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

疫情升高，屏東地檢署5月起配合法務部辦理「檢察機關內勤案件以遠距視訊解送方案」，試辦兩天核准2案，屏檢主任檢察官陳怡利說，遠距視訊解送方案以枋寮及恆春警分局轄區為主，國境之南往返屏檢至少4小時車程，遠距視訊解送不僅可降低接觸染疫風險，還可減少往返奔波，等待耗時。

屏檢表示，近兩日准予遠距視訊方式辦理解送的案件，分別是枋寮及恆春分局的酒後駕車公共危險無肇事及普通竊盜案。

屏檢指出，適用遠距視訊解送的案件是，現行犯案件、司法警察執行拘提到案以及司法警察逮捕偵查中通緝被告案等3大類，其中現行犯案件又可細分為4種類型，包括所犯最重本刑3年以下有期徒刑，且犯罪情節輕微，被告已於警詢中自白等案件，都適用遠距視訊解送方案。

陳怡利強調，個別案件是否適用仍需由內勤檢察官進一步審酌，並顧及當事人意願，期盼在疫情嚴峻期刻，降低接觸染疫風險，並減省當事人往返、等待耗時，以及司法警察、檢察機關人力負荷。

屏檢試辦遠距視訊解送方案，上月先舉行宣導及教育訓練。圖／屏東地檢提供
屏檢試辦遠距視訊解送方案，上月先舉行宣導及教育訓練。圖／屏東地檢提供

遠距 警察 司法

延伸閱讀

去年豪雨屏31線通往德文路崩塌 修復工程流標5次

屏東+285！學生累計確診202人 校園疫苗接種首日195人

挑戰少子化…屏東幼兒園未竣工先增班 家長盼中籤

屏東男子深夜狂飆撞號誌桿 搶救無效送命

相關新聞

瑞士囑託台灣訊問證人 東洋顧問回應林榮錦作證內容

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台...

前上校劉冠軍盜國安密帳 法院裁定1.9億不動產、犯罪所得沒收

國安局前上校出納組長劉冠軍，涉及國安密帳案因侵占鉅額公款潛逃，已遭通緝21年，劉疑似用公款購買的股票、房產等，至今翻漲市...

用病患健保詐領醫療費 身心診所醫師獲緩起訴處分

長建身心診所江姓醫師自2018年起，利用捏造病患就診的不實紀錄，向衛福部健保署詐領醫療費約1萬餘元，被健保署發現提告，新...

精品公司攬客投資鑽石 5年吸金2.2億2人遭收押

恆耀國際精品公司5年前招攬會員，對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，還保證還...

東洋跨海打官司！瑞士法院囑託台灣訊問林榮錦、曾天賜

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台...

鄭文燦愛將收賄還索威而鋼重判 上訴：都是好朋友贊助

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。