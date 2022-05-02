防疫優先！屏東地檢試辦遠距視訊解送 國境之南免奔波

疫情升高，屏東地檢署5月起配合法務部辦理「檢察機關內勤案件以遠距視訊解送方案」，試辦兩天核准2案，屏檢主任檢察官陳怡利說，遠距視訊解送方案以枋寮及恆春警分局轄區為主，國境之南往返屏檢至少4小時車程，遠距視訊解送不僅可降低接觸染疫風險，還可減少往返奔波，等待耗時。

屏檢表示，近兩日准予遠距視訊方式辦理解送的案件，分別是枋寮及恆春分局的酒後駕車公共危險無肇事及普通竊盜案。

屏檢指出，適用遠距視訊解送的案件是，現行犯案件、司法警察執行拘提到案以及司法警察逮捕偵查中通緝被告案等3大類，其中現行犯案件又可細分為4種類型，包括所犯最重本刑3年以下有期徒刑，且犯罪情節輕微，被告已於警詢中自白等案件，都適用遠距視訊解送方案。