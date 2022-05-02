東洋跨海打官司！瑞士法院囑託台灣訊問林榮錦、曾天賜

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台灣有多起官司外，東洋也跨海在瑞士法院向Inopha AG公司提告民事訴訟。瑞士法院囑託台灣法院訊問證人，台北地方法院今開庭，傳喚林榮錦、東洋顧問曾天賜作證。

瑞士法院囑託台灣高等法院訊問，而高院再囑託台北地院開庭，原計傳喚曾天賜、林榮錦、陳穎杰、廖朝仁、胡宇方等5人，但今僅有曾、林出庭。

林榮錦指出，他不了解東洋與Inopha AG公司之間的官司，但他強調任職東洋董事長期間，與Inopha AG公司簽署的不是13項學名藥授權合約，而是共同開發合約，東洋只是拿樣品給Inopha AG公司做臨床試驗，共同申請藥證來販售。

然而，當時東洋要國際化到歐美失敗，且發覺東洋在歐美國家申請藥證能力落差太大，且學名藥臨床試驗費用一個品項動輒上千萬美金，又不保證成功，此非當時的東洋可以負擔的，Inopha AG公司提議共同開啊，承諾負擔最大風險的臨床試驗費用，東洋僅需用既有的設備、員工，花一點零用金買原物料完成樣品，「對東洋穩贏不輸，我當然樂見」。

林榮錦強調，雙方簽約合作的標的只是化學成分名，並非藥品，哪怕到14年後的今天，也沒有一項成為藥品，當然不具任何價值，而他身為董事長沒有參與談判，僅有訂定大原則，其餘交給部署和對方談判，談妥後他就簽名了。