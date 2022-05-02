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精品公司攬客投資鑽石 5年吸金2.2億2人遭收押

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

恆耀國際精品公司5年前招攬會員，對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，還保證還本，5年來吸金高達2億2千793萬；高雄檢調上月底執行搜索，訊後依違反銀行法、洗錢防制法等罪聲押公司負責人林子勛及總監曾麒峵2人。

高雄檢調調查發現，恆耀國際精品公司自2016年10月起至2021年10月間止，以恆耀公司名義，對外招募民眾成為恆耀公司的VIP會員，並向會員宣稱購買鑽石價金可打8折，但可先由恆耀公司代為保管鑽石。

檢調追查，恆耀公司將VIP會員設定為期3年期限，向會員佯稱每投資單位為10萬元，每月公司會依投資單位發放不同面額的禮劵，禮券可兌換等值商品或折換現金，每年最高可獲得年利率18%的禮劵。若賺取盈餘，恆耀公司還保證事後以原價向投資人回購鑽石，形同保證還本，吸引投資人投資。

檢調接獲被害人檢舉，指恆耀公司非法吸金，經蒐證屬實，由高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮法務部調查局南部地區機動工作站，於4月27日上午7時許，至高雄市、台南市等6處同步執行搜索，扣得筆記型電腦、平板電腦、手機、彩鑽及戒指等物，並帶回公司負責人林子勛等9人。

檢調調查，恆耀公司實際負責人為林子勛（44歲），由曾麒峵（45歲）擔任總監，負責人事、教育訓練等業務，另黃姓男子和楊寧分別為人頭負責人、總監特助，其餘人則為公司員工。

該公司5年來累計違法吸金約2億2793萬元，全數由負責人林子勛收取，檢方訊後依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌聲押林子勛、曾麒峵、楊寧等3人，其中林、曾2人遭法院裁定收押，楊女則以8萬元交保候傳。另黃男頭和其餘被告，檢察官諭令以5萬元交保或請回。

恆耀國際精品公司對外招攬會員投資鑽石，5年來非法吸金2.2億；圖為檢調搜索查扣該公司持有的鑽石首飾。記者石秀華／翻攝
恆耀國際精品公司對外招攬會員投資鑽石，5年來非法吸金2.2億；圖為檢調搜索查扣該公司持有的鑽石首飾。記者石秀華／翻攝

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