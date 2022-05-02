高檢署彙編防疫業務修訂三版 將分送司法機關

高檢署表示，今天完成「檢察機關因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間處理相關業務彙編」修訂三版，將分送各司法機關，強化聯繫，共同守護國人健康。

台灣高等檢察署表示，檢察機關因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間處理相關業務彙編於民國109年4月出版，迄今已滿2週年，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情瞬息萬變，資料更迭頻仍，因此進行修訂。

高檢署透過新聞稿表示，彙編修訂三版特色在於增錄第3級警戒期間因應作為，重點包括「司法相驗案件因應流程」、「處理相驗案件聯繫平台」、「疑似接種COVID-19疫苗死亡個案司法相驗」、「從嚴從速查緝假訊息刑事案件」、「從嚴從速偵辦醫暴案件」。

高檢署表示，彙編修訂三版將作為檢察機關防疫參考及依循標準，並提供內政部警政署、移民署、國防部憲兵指揮部、海洋委員會海巡署等各機關，作為處理業務參考，期望強化各機關聯繫，發揮政府一體及團隊合作，共同守護國人健康。