鄭文燦愛將收賄還索威而鋼重判 上訴：都是好朋友贊助

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對方送到局長室分贓，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依8個貪汙、1個詐欺罪判朱13年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，朱稱用不實發票請領特別費「罪有應得」，願受偽造文書處罰，但不認貪汙。

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。此外，監察院認為朱違失情節重大而彈劾，懲戒法院今年3月判撤職，並停止任用3年。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉（56歲）弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。

高院今開庭時，朱松偉逐一解釋8項被控索賄、詐領特別費的事實。朱說孫瑀是他在健行科技大學任教時所結識，對方也是健行校友，他視對方「如兄如父」、餽贈往來密切，不是官員和廠商的關係。與楊雲榮也是任教時結識，產學密界合作、互動良好，他長期請楊贊助尾牙禮品，與標案無關，且楊是獨家投標，沒有行賄必要。

此外，朱被控向柯姓、翁姓廠商索討重型機車，他今天稱是「開玩笑」，只是時間點巧合；送他機車的威尼斯影城行銷企劃部經理鄭玉容「擔心他騎舊機車上班摔倒」，因此送新車盼他平安上下班，與補助案無關。

顏豐進的公司經營工業區土地買賣，朱松偉稱當時桃園推台商回流政策，對土地需求量大，因此與顏有較多互動，兩人的太太也會交流烹飪、談教育，有私人情誼。陳兆義時為桃園市伴手禮協會理事長，被控協助朱取得不實發票以支領特別費，朱表示他聚餐時常自備酒水，覺得核銷特別費較不正式，才請陳幫忙，這部分他希望法官依法審判。

另外魏慶地、吳耿毓也「贊助尾牙禮」，朱松偉解釋魏是他認識卅年的朋友、吳是他1997年在鼎漢公司上班的同事，這兩人後來都自行創業，他與魏「亦師亦友」，而吳則把他當「大哥」，都不是官商關係，也不知道自己會當審查委員。

高檢署公訴檢察官認為朱松偉沒有否認事實，抗辯重點是「好朋友關係」、都是基於朋友互助而不是官員與廠商的關係，但朱是政府任命的經發局長，具有公務員身分，而這些好朋友也確實與市府有業務關係，朱沒注意所作所為跨越了分寸、紅線，上訴無理。