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桃園前經發局長朱松偉涉貪 二審辯稱偽造文書

中央社 / 台北2日電

桃園市府前經發局長朱松偉被控多次收受現金、重機、威而鋼等賄賂，還詐領特別費，一審判刑13年。案經上訴，高院今天開庭，朱否認貪污，只承認請領特別費時涉嫌偽造文書。

一審桃園地方法院判決指出，朱松偉在民國105年6月9日至107年12月25日間，任職桃園市政府經濟發展局長，屢屢憑藉局長、採購案、基地開發交通影響評估審查會議委員身分，收受廠商或受其審查對象贈送的財物。

一審指出，朱松偉收受的賄賂與不正利益包括現金、威而鋼、禮券、演場會門票、住宿利益等，另詐領特別費新台幣12萬元，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪、利用職務上機會詐取財物罪，判刑13年，褫奪公權5年。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天開庭傳訊朱松偉，但因朱松偉辯護律師請求，而採視訊方式開庭。

朱松偉透過視訊辯稱，擔任局長時每天都有很多餐敘行程，他會自備酒水前往或購買伴手禮作為送禮之用，坦承貪圖一時方便以不實發票報支特別費，此部分罪有應得，願受偽造文書罪處罰。

朱松偉強調，他的實際支出絕對超過以不實發票請領的特別費金額，沒有貪污的意圖。

針對檢方起訴指他收受多家廠商賄賂，朱松偉辯稱，與許多廠商都是舊識，甚至關係如兄如父，在擔任公職前即有密切的產學合作，也長期有互相餽贈的習慣，互動是基於朋友關係而非官員與業者，也與局長職務或採購案、交評審查會議沒有對價關係。

朱松偉提到，與鄭姓商圈發展促進會理事長熟識，時常談論家庭等私人話題，對方知道他騎老舊機車上下班，摔車很多次，才基於好友情誼送他機車，希望他平安上下班，與振興商圈商機補助計畫無關。

由於朱松偉的律師接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者，目前處於隔離狀態，法官庭末諭知待律師解除隔離後再安排下次庭期。

桃園 貪污 律師

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