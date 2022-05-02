散布不實確診訊息 男被判拘役30日易科罰金2萬
嘉義市張姓男子去年於臉書社群公開貼文「確診者是○○○○裡的住戶」，涉嫌散播有關嚴重特殊傳染性肺炎及傳染病流行疫情之不實訊息，被檢舉查獲而由檢方提起公訴，法官依 散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的不實訊息罪，處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付2萬元及法治教育2場。
去年6月7日上午10時59分許，住嘉義市的張男在住家連接上網登入臉書網站網頁，張貼「住○○里的人注意剛才得知消息來源昨天確診者是○○○○裡的住戶」的公開貼文，後被警方查獲送辦。
嘉義地方法院宣判，張男違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的不實訊息罪，處拘役30日，如易科罰金，以1仟元折算1日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後6個月內，向公庫支付2萬元及接受法治教育2場次。可上訴。
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