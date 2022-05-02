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揪高中生投資博奕強討130萬 IG恐嚇：潮男喜歡吃拳頭嗎

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蕭姓男子在去年邀約許姓高中生投資博奕網站，許口頭應允投資3成，但蕭事後藉口博弈賭輸，逼許簽下130萬元本票，接著就在IG張貼許的照片、手機號碼恐嚇「潮男喜歡吃拳頭嗎」、「還有呼吸嗎」，許與許父心生畏懼報警，台中地檢署偵結，今依恐嚇取財罪起訴。

起訴指出，蕭姓男子（19歲）在去年4月間，邀約許姓高中生（18歲）合資投資「卡利娛樂城」網路博奕網站，許口頭答應合意，願意占三成股份，但許在同意投資後一周，蕭即以博奕賭輸為由，向許要求需分攤的130萬元費用，但卻沒有提供任何證據取信許，許也無力支付。

蕭男在去年6月6日在西屯區一家超商外約出許男，自備空白本票、借據，恫嚇許「不簽，我也不好跟公司交代」、「不簽試試看」等語，還找來蔡姓友人幫忙攝影、拍照存證，許因忌憚蕭男的交友複雜，擔心不簽會遭遇不測，因此當場簽立面額130萬元本票、130萬元借據給蕭。

許姓高中生因無力支付，所以一直躲避蕭男，蕭在去年7月1日使用社群軟體IG，以許男的照片、手機號碼為背景，寫下「潮男都喜歡吃拳頭嗎？」、「早安你好還有呼吸嗎？有人可以幫我關心一下嗎」，同年9月9日又在IG張貼許手持本票、借據的照片，留言「不出現，明天去學校找你簽到」，許與許父發現後，心生畏懼報警。

警方循線通知蕭男到案，蕭否任有恐嚇取財犯行，辯稱許是輸錢加水錢一共130萬元，有拿手機畫面給許看，因已過很久，所以沒有資料，也無單據。

台中地檢署認定，蕭男恫嚇許男積欠鉅額債務，導致許心生畏懼，簽發本票、借據交付，接著又持續發文、發照，恐嚇取財，辯詞不足採信，今偵結依恐嚇取財罪起訴。

台中市蕭姓男子涉嫌在去年間逼迫許姓高中生簽立130萬元本票、借據，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市蕭姓男子涉嫌在去年間逼迫許姓高中生簽立130萬元本票、借據，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

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