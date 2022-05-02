私修祖墳怕被罰 桃園男行賄公務員塞鈔「求放過」挨告
桃園市邱姓男子未申請便私修祖墳，遭龍潭區公所人員告知可能挨罰或須回復原狀，擔心工期不能如期完成，便藉會勘時拿1萬元現鈔行賄2名民政課人員，請求對方「高抬貴手」被拒絕；檢方偵結依對公務員行賄罪嫌起訴他。
檢方調查，邱姓男子（62歲）去年4月受宗族委託，修繕位在龍潭區的祖墳，但因年代久遠、難向全體共有人取得同意書，在未依殯葬管理條例規定申請下，自行拆除、改建，因而遭人檢舉。
龍潭區公所民政課去年6月11日下午派饒姓課員、黃姓雇員2人到場會勘，當場告知邱男須將違規修繕等情事製作紀錄並陳報，且事後可能遭裁罰。
邱男唯恐被要求回復原狀，無法順利完工，趁兩人在墳墓拍照勘查時拿出一疊約1萬元的千元鈔，分兩份拿給饒女、黃男請他們「高抬貴手」、「幫幫忙」、「大事化小，小事化無」、「輕輕帶過」等，希望兩人隱匿違規事實，但都遭拒，黃更將信封放到地上以示決心；會勘結束，兩人便通報區公所政風室。
邱男到案後坦承不諱，檢方偵結依貪汙治罪條例11條第4項、第1項對公務員行賄罪嫌起訴，但因情節輕微，財物價值在5萬元以下，請法院減輕其刑。
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