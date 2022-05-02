上櫃企業淳紳公司涉利益輸送4億元 北檢起訴董座等9人

上櫃公司淳紳被控以非常規交易、隱匿財報手法，於2016至2019年間利益輸送子公司資產4億元。台北地檢署檢察官陳照世今依證交法非常規交易、特別背信、財報不實、內線交易及刑法背信、業務登載不實等罪，起訴董座沈瑋、妻子沈周令熊與女婿張子洋等9人。

同案起訴包括淳紳公司董事陳明煒、財務長秦禮明、稽核主管藍靜嫻、人資主管彭向陽、獨董黃文瑞、董事葉佳萍。

檢方調查，沈瑋先於2015年9月以在台申請GPS專利技術，作價入股淳紳子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港商昶洧香港有限公司)，使沈未須支出任何現金，即直接取得TPHK公司過半股權，而取得對TPHK控制權地位，淳紳公司對TPHK的股權由100％大幅下降。

淳紳公司重要研發成果及重要資產均被沈瑋控制，包括占主要持股的TPHK公司、調度淳紳公司員工至TPHK公司提供服務，並陸續安排不合營業常規的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」（約台幣9000萬元）、「代理銷售電動轎跑車」（約495萬美元）及「採購零組件」（約448萬美元），使淳紳公司產生大額現金流出，變相使沈瑋透過TPHK獲取私人不法利益。

沈瑋也假藉特別獎金等名目，從TPHK套取來自淳紳公司款項約600萬元及20萬美元，以及3000萬元獎金，為避免遭發現，於2019年股東會年報，原應揭露董事薪酬資訊上，虛偽隱匿，致生淳紳公司及全體股東權益重大損害。

此外，沈瑋也涉嫌炒股，散播不實訊息，指當時大陸政府有資金流入，但實際上那筆款項是向投資公司借貸，甚至將此消息以新聞稿模式發布，造成當天股價上漲。