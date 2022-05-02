快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上櫃企業淳紳公司涉利益輸送4億元 北檢起訴董座等9人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

上櫃公司淳紳被控以非常規交易、隱匿財報手法，於2016至2019年間利益輸送子公司資產4億元。台北地檢署檢察官陳照世今依證交法非常規交易、特別背信、財報不實、內線交易及刑法背信、業務登載不實等罪，起訴董座沈瑋、妻子沈周令熊與女婿張子洋等9人。

同案起訴包括淳紳公司董事陳明煒、財務長秦禮明、稽核主管藍靜嫻、人資主管彭向陽、獨董黃文瑞、董事葉佳萍。

檢方調查，沈瑋先於2015年9月以在台申請GPS專利技術，作價入股淳紳子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港商昶洧香港有限公司)，使沈未須支出任何現金，即直接取得TPHK公司過半股權，而取得對TPHK控制權地位，淳紳公司對TPHK的股權由100％大幅下降。

淳紳公司重要研發成果及重要資產均被沈瑋控制，包括占主要持股的TPHK公司、調度淳紳公司員工至TPHK公司提供服務，並陸續安排不合營業常規的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」（約台幣9000萬元）、「代理銷售電動轎跑車」（約495萬美元）及「採購零組件」（約448萬美元），使淳紳公司產生大額現金流出，變相使沈瑋透過TPHK獲取私人不法利益。

沈瑋也假藉特別獎金等名目，從TPHK套取來自淳紳公司款項約600萬元及20萬美元，以及3000萬元獎金，為避免遭發現，於2019年股東會年報，原應揭露董事薪酬資訊上，虛偽隱匿，致生淳紳公司及全體股東權益重大損害。

此外，沈瑋也涉嫌炒股，散播不實訊息，指當時大陸政府有資金流入，但實際上那筆款項是向投資公司借貸，甚至將此消息以新聞稿模式發布，造成當天股價上漲。

另外，張子洋與陳明煒另涉內線交易，在淳紳與裕隆簽署MOU後，尚未發布公告前，認為這是利多，便買進股票，等到後來公告此交易不成立前就賣出股票而少少獲利。檢方查出，沈瑋還將淳紳的款項拿去付大陸公司員工薪資。

上櫃公司淳紳被控以非常規交易、隱匿財報手法，於2016至2019年間利益輸送子公司資產4億元。台北地檢署今依證交法非常規交易等罪，起訴董座沈瑋、妻子沈周令熊與女婿張子洋等9人。圖／本報資料照
上櫃公司淳紳被控以非常規交易、隱匿財報手法，於2016至2019年間利益輸送子公司資產4億元。台北地檢署今依證交法非常規交易等罪，起訴董座沈瑋、妻子沈周令熊與女婿張子洋等9人。圖／本報資料照

香港 專利 內線交易

延伸閱讀

獨／新北檢一法醫確診 新北警4個分局急採檢

富鑫創投董事長邱羅火爆內線交易 移送北檢複訊

富鑫創投老董邱羅火爆內線交易 妻范兆英移送北檢複訊

顏寬恒反控周玉蔻 親赴北檢出庭應訊引民眾好奇注目

相關新聞

鄭文燦愛將收賄還索威而鋼重判 上訴：都是好朋友贊助

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，還命對...

收69萬管理費佔為己有 貪保全做假存摺被主委識破遭訴

桃園市王姓保全擔任社區總幹事，收取住戶管理費時心生貪念，陸續將高達69萬餘元管理費佔為己有，為了怕被發現，不僅抽出繳費單...

國中生半夜打電動飆髒話 繼父拽出門挨告家暴獲不起訴

桃園市一名國中生半夜玩手機遊戲，中途飆罵髒話，隔天遭繼父蔡姓男子要求沒收手機，但他不願離開房間，便遭蔡男強拉出門，造成全...

揪高中生投資博奕強討130萬 IG恐嚇：潮男喜歡吃拳頭嗎

台中市蕭姓男子在去年邀約許姓高中生投資博奕網站，許口頭應允投資3成，但蕭事後藉口博弈賭輸，逼許簽下130萬元本票，接著就...

精品公司攬客投資鑽石 5年吸金2.2億2人遭收押

恆耀國際精品公司5年前招攬會員，對外宣稱買鑽石打8折、可代為保管鑽石，每月可換禮券，每年最高獲年利率18%禮券，還保證還...

東洋跨海打官司！瑞士法院囑託台灣訊問林榮錦、曾天賜

台灣東洋藥品公司指控前董事長林榮錦未經公司決策，和瑞士Inopha AG公司簽多項學名藥授權合約，損害公司鉅額利益，除台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。